Blackout di dieci ore a Settimo e Sinnai, la rabbia dei sindaci 

Disagi ovunque nel Cagliaritano per i continui e prolungati blackout causati dall’eccessiva richiesta di energia elettrica dovuta al caldo estremo di questi giorni: dal capoluogo (dove l’elettricità è mancata dalle 16 fino a notte al Quartiere del Sole e in altre zone) a Quartu, passando per Quartucciu e Monserrato, in numerose case si è trascorsa la notte al buio e al caldo. La situazione più critica si è registrata a Sinnai e Settimo San Pietro dove si è tornati alla normalità solo all’alba di ieri, dieci ore dopo il guasto alla linea della media tensione che ha mandato su tutte le furie gli abitanti, con qualche famiglia che nel cuore della notte ha anche abbandonato la casa diventata un forno. Danni anche agli esercizi pubblici, nei ristoranti e nei bar in particolare.

Tutto è iniziato verso le 16 di giovedì col blackout provocato da un guasto su un cavo di media tensione che alimenta i due paesi. In alcuni rioni di Sinnai, il disservizio è stato risolto due ore dopo. Nella maggior parte dell’abitato solo alle 4 della scorsa notte dopo che l’Enel è riuscita piazzare sia a Sinnai che a Settimo alcuni mega gruppi elettrogeni. «I disagi maggiori – ha detto la sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu – si sono registrati nel quartiere Pineta, nelle vie Alagon, Caravaggio, Sanna Corda, Spano e Montale. Verso l’una l’Enel è riuscita a dare corrente al 25 per cento degli utenti. Qualche ora dopo, al 50 per cento. Alle 4 la situazione è tornata alla normalità. I mega generatori di corrente resteranno al loro posto almeno sino a quando verrà effettuata la riparazione del guasto sul cavo di media tensione. Chi ha subito danni certificabili deve rivolgersi all’Enel per i risarcimenti».

A Settimo San Pietro invece ancora ieri non tutto era tornato alla normalità. Il sindaco Gigi Puddu ha fatto sapere che «le criticità sull’erogazione dell’energia stanno continuando nel rione molto abitato fra le vie Mara, Manzoni e Santa Lucia. Sempre ieri per diverse ore ulteriori disagi anche nel rione di Bi ’e monti. «Chiediamo con forza che chi gestisce il servizio elettrico si attrezzi – ha scritto Puddu – con manutenzioni e con investimenti seri ed adeguati, per efficientare e potenziare le linee e garantire un servizio consono alle mutate esigenze dei cittadini e degno di un Paese civile».

Problemi anche a Selargius dove oggi l’energia elettrica mancherà per sette ore, da mezzogiorno alle 19, nella zona fra via San Nicolò e via San Marco per un intervento urgente dell’Enel che cercherà di risolvere un altro guasto che nei giorni scorsi ha causato ripetuti blackout.

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