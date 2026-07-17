Scano Montiferro, principe innamorato 

Su un cavallo bianco, vestito da principe azzurro, ha intonato una serenata sotto casa dell’amata. Una storia d’altri tempi quella che, a Scano Montiferro, ha visto protagonista un insegnante di Oristano, Pierpaolo Medda.
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Su un cavallo bianco, vestito da principe azzurro, ha intonato una serenata sotto casa dell’amata. Una storia d’altri tempi quella che, a Scano Montiferro, ha visto protagonista un insegnante di Oristano, Pierpaolo Medda.
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