Volontari vincenziani, oggi il grande raduno 

Raduno oggi in città delle decine di gruppi del volontariato vincenziano. L’incontro - insieme ritiro spirituale, convegno e seminario di approfondimento – dal titolo “In ascolto di San Vincenzo per una carità condivisa” è in programma nella casa “Mater nostra” in via dei Falconi 10.

Un momento di condivisione per la famiglia vincenziana che in Sardegna, oltre alle “storiche “Figlie della Carità” presenti nell’isola da 170 anni, comprende le Conferenze di san Vincenzo fondate dal Beato Federico Ozanam, i missionari di san Vincenzo de’ Paoli, le suore del Getsemani fondate da padre Manzella e di “Carità di santa Giovanna Antida”. Laici e religiosi che occupano la prima linea della solidarietà con l’assistenza diretta, “a domicilio”, la cura di malati e anziani, case di riposo, con iniziative a sostegno dei nuovi poveri: vittime della tratta e di violenza in famiglia, lavoratori sfruttati, ragazzi a rischio emarginazione.

«La continua e preziosa preoccupazione, con spirito evangelico, di San Vincenzo verso i poveri - dice Linda Migliaccio, presidente dei gruppi di volontariato vincenziano della diocesi di Cagliari - partiva dall’entrare in relazione con loro attraverso il dialogo, che si esplicava essenzialmente in una benevola disponibilità. La relazione per lui significava incontro con il fratello bisognoso di cure e di attenzione. Per raggiungere tali obiettivi San Vincenzo fece in modo di coinvolgere coloro che a quel tempo, in quella società, contavano di più».

Il seminario inizierà alle 9.30. Dopo la relazione di padre Salvatore Fari, la celebrazione della messa. Nel pomeriggio la presentazione dell’opera multimediale “Fino alla fine. Vincenzo de’ Paoli, messaggero e servo”.

