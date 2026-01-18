Cagliari, è una gioia infinita 

È un Cagliari da impazzire. Soffre la Juventus, ha la forza e il coraggio di portarsi in vantaggio e di gestire tre punti pesantissimi, anche grazie al solito, grande Caprile. Il gol che decide la gara arriva al 20’ della ripresa. Punizione dalla trequarti, calcia Gaetano (schierato play) e, sulla traiettoria, a mezza altezza al limite dell’area, si avventa Mazzitelli che, di prima, supera Perin. Festa in campo e sugli spalti. Pisacane: «Abbiamo fatto felice il nostro popolo con spirito e sacrificio».