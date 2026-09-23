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24 settembre 2026 alle 00:50

Volo in ritardo, class action dei passeggeri 

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A distanza di mesi dai disagi subiti dai 300 passeggeri del volo charter diretto a Lourdes, arriva l’annuncio di un’azione giudiziaria collettiva contro la compagnia aerea AlbaStar. A portarla avanti è Adiconsum Cagliari: «Non possiamo rimanere indifferenti davanti a quanto accaduto», spiega il presidente Simone Girau. I fatti risalgono al 29 giugno. La partenza, prevista per le 14.30, è slittata di oltre sei ore tra continui rinvii, con l’imbarco completato solo alle 20.50. Con i bagagli già caricati nella stiva e inaccessibili, decine di passeggeri fragili sono rimasti privi di farmaci salvavita e presidi sanitari. «Una gestione di questo tipo sarebbe difficilmente accettabile in una situazione ordinaria, lo è ancora meno per un pellegrinaggio diretto a Lourdes», aggiunge Girau, «Abbiamo dato alla compagnia tutto il tempo e lo spazio necessario per chiudere bonariamente e dignitosamente la vicenda. La pazienza dei viaggiatori è terminata e adesso sarà il Tribunale a valutare le responsabilità e a riconoscere quanto dovuto».

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