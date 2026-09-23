«Alunni stranieri, subito il decreto» 

Assicura che il criterio sarà «puramente linguistico» - non conterà quindi semplicemente la cittadinanza ma la conoscenza dell'italiano - e che la norma non è in contrasto con il Colle perché l'obiettivo è evitare «classi ghetto» in stile «Alabama anni ’50». Alla vigilia dell’arrivo sul tavolo del Consiglio dei ministri del provvedimento che introduce un tetto degli stranieri nelle scuole, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara fornisce alcuni dettagli sulla misura, mentre proseguono le interlocuzioni tra gli uffici del Quirinale e quelli del ministero per limare il testo, dopo le tensioni delle ultime ore.

Urgenza

«Sarà un decreto legge, perché occorre intervenire subito», annuncia Valditara collegandosi da New York alla conferenza stampa di presentazione di un pacchetto di norme della Lega contro l’integralismo islamico in Italia, tra cui la proposta di legge su «luoghi di culto, cittadinanza, finanziamenti dall’estero e predicatori». «Riguarderà da quest’anno i nuovi arrivi ma sia chiaro, non disarticoliamo le classi», assicura Valditara parlando di «tanta strumentalizzazione» su questa vicenda, con l’utilizzo di «parole improprie, come razzismo e suprematismo, che in un Paese civile» non avrebbe voluto sentire. «Sono state strumentalizzate le parole di Mattarella e Zuppi», attacca, «anche noi vogliamo l'integrazione». Dal Quirinale nessun commento sul tema. Anche se in ambienti parlamentari, interpretando il pensiero del Colle sull’argomento, si ricorda che il diritto allo studio è sancito dall'articolo 34 della Costituzione e sarà quello il faro con cui il Capo dello Stato esaminerà il testo allo studio del governo. Così come si dovrà valutare - da parte dell'Esecutivo - l'effettiva necessità di un decreto d'urgenza su norme che dovrebbero partire dal prossimo anno.

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