SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Scuola
24 settembre 2026 alle 00:51

«Alunni stranieri, subito il decreto» 

Valditara: il criterio sarà solo linguistico, non disarticoleremo le classi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Assicura che il criterio sarà «puramente linguistico» - non conterà quindi semplicemente la cittadinanza ma la conoscenza dell'italiano - e che la norma non è in contrasto con il Colle perché l'obiettivo è evitare «classi ghetto» in stile «Alabama anni ’50». Alla vigilia dell’arrivo sul tavolo del Consiglio dei ministri del provvedimento che introduce un tetto degli stranieri nelle scuole, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara fornisce alcuni dettagli sulla misura, mentre proseguono le interlocuzioni tra gli uffici del Quirinale e quelli del ministero per limare il testo, dopo le tensioni delle ultime ore.

Urgenza

«Sarà un decreto legge, perché occorre intervenire subito», annuncia Valditara collegandosi da New York alla conferenza stampa di presentazione di un pacchetto di norme della Lega contro l’integralismo islamico in Italia, tra cui la proposta di legge su «luoghi di culto, cittadinanza, finanziamenti dall’estero e predicatori». «Riguarderà da quest’anno i nuovi arrivi ma sia chiaro, non disarticoliamo le classi», assicura Valditara parlando di «tanta strumentalizzazione» su questa vicenda, con l’utilizzo di «parole improprie, come razzismo e suprematismo, che in un Paese civile» non avrebbe voluto sentire. «Sono state strumentalizzate le parole di Mattarella e Zuppi», attacca, «anche noi vogliamo l'integrazione». Dal Quirinale nessun commento sul tema. Anche se in ambienti parlamentari, interpretando il pensiero del Colle sull’argomento, si ricorda che il diritto allo studio è sancito dall'articolo 34 della Costituzione e sarà quello il faro con cui il Capo dello Stato esaminerà il testo allo studio del governo. Così come si dovrà valutare - da parte dell'Esecutivo - l'effettiva necessità di un decreto d'urgenza su norme che dovrebbero partire dal prossimo anno.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Manca (Uil): il diritto alla mobilità dei sardi non può essere messo in discussione. Vargiu (Adiconsum): bandi scritti male

Allarme tagli ai voli, riparte la polemica «La Regione si attivi»

Continuità territoriale a rischio Pais (Lega): basta propaganda 
Sacro e profano

I giostrai di Santa Greca, un amore eterno

Dal primo carosello arrivato a fine ‘800 alla maestosa “La Belle Époque” 
Sara Saiu
Università.

Rettore, sfida Morandi-Chessa

Emanuele Floris
L’iniziativa

«Da Programma US una spinta alle imprese che vogliono crescere»

Puricelli (Sda Bocconi): nell’Isola  tante aziende con identità forti  
Michele Ruffi