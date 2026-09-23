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L’attesa.
24 settembre 2026 alle 00:51

Da domani undici giorni di festa e musica 

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Decimomannu si prepara a vivere uno degli eventi più attesi e sentiti dell’anno: la tradizionale sagra di Santa Greca, che animerà la comunità da domani fino al culmine dei festeggiamenti e all’appuntamento conclusivo con “su roseri”, fissato per domenica 4 ottobre.

Il ricco calendario della festa entra nel vivo domani con il suggestivo rito de “s’acumpangiamentu”, la vestizione del simulacro e l’atteso concerto dei Tazenda con il loro “Campo Unificato Tour” alle 21.30.

I giorni centrali vedranno alternarsi le processioni solenni - come quella di domenica 27 (in diretta su Videolina) e di lunedì 28 - a momenti di grande aggregazione culturale e musicale. Quest’anno, infatti, l’arena ospiterà la terza edizione del “Dcm Music Festival”, portando sul palco artisti di spicco del panorama nazionale e regionale.

Il cartellone musicale è imperdibile: si comincia sabato 26 con i Dj Osso, Lucente, Malf, Spizzu e Drea, per poi proseguire domenica 27 con lo spettacolo pirotecnico seguito dall’energia intramontabile di Iva Zanicchi accompagnata dai Dj Sere e Nick Tixi. Lunedì 28 si proseguirà con la raffinata voce di Serena Brancale, a cui contorno ci saranno i Dj Rossella Duville e Simon.

Martedì 29 sarà la volta della separazione della reliquia grande dal simulacro, il quale verrà svestito di abiti e gioielli della festa. La chiusura dei grandi concerti sarà invece affidata a Francesca Michielin, preceduta da Praci, Matteo Trullu e Sandro Murru che valorizzeranno il talento del territorio.

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