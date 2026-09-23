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Esercito.
24 settembre 2026 alle 00:51

Medaglia d’argento alla bandiera della “Sassari” 

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Sarà il ministro della Difesa, Guido Crosetto, domani mattina a Sassari, a consegnare la medaglia d’argento al valore dell’Esercito conferita alla bandiera di guerra del Reggimento logistico “Sassari”, per l’operato svolto in Libano durante il mandato 2024-2025, nell’ambito della missione Unifil. La cerimonia si svolgerà alle 10 in piazza d'Italia.

Con questo riconoscimento, per il quale sarà presente appunto anche il responsabile della Difesa, lo Stato rende dunque ancora onore alla Brigata Sassari con il conferimento della medaglia d’argento al valore dell’Esercito alla bandiera di guerra del Reggimento logistico “Sassari”.

I militari della brigata sarda sono rientrati da poco dal Libano dove hanno terminato la loro quarta missione sotto l’egida delle Nazioni Unite, operando nel settore Sud Ovest del Paese dove vige una fascia di interposizione e non belligeranza (purtroppo ultimamente non rispettata da Israele e Hezbollah) tra Tel Aviv e Beirut decisa da ormai oltre vent’anni. La medaglia d’argento è stata attribuita in seguito alla precedente missione dei Sassarini.

La consegna del riconoscimento, domani mattina a Sassari, sarà l’occasione per il saluto della cittadinanza e della Sardegna ai “Dimonios” dopo la conclusione della missione. La Brigata “Sassari” è una delle eccellenze dell’esercito italiano e continua a essere impiegata in scenari di guerra nell’ambito però di operazioni di “peace keeping” in cui i militari sardi si sono distinti per il loro operato a sostegno dei civili, in particolare, nell’ultima missione, cristiani del Libano.

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