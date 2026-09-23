Giorgetti: «Priorità al taglio delle tasse per il ceto medio» 

Il calo delle tasse per il ceto medio resta la priorità. Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, tira dritto sui punti di partenza della manovra: riduzione dell'Irpef anche per il ceto medio, con un riferimento indiretto allo scaglione tra i 50 e i 60mila euro, taglio del bollo auto strutturale e flat tax per gli aumenti di stipendio dei giovani. E si prepara al confronto con la Commissione europea sulla clausola di salvaguardia per le spese in difesa ed energia, dopo che i dati definitivi dell'Istat hanno confermato un rapporto deficit/Pil 2025 al 3,1%, troppo alto per un'uscita anticipata dalla procedura d'infrazione. «Da aprile stiamo valutando cosa si poteva fare in questa situazione», ha affermato.

Giorgetti ha rassicurato: teniamo insieme i conti e la crescita. La sintesi sulla manovra avverrà «a breve», perché prima di tutto andrà aggiornato il quadro di finanza pubblica. «All'inizio del prossimo mese si saranno chiarite quali saranno le indicazioni strategiche e politiche da parte del governo», ha anticipato. Nei prossimi giorni si discuterà anche dell'utilizzo della clausola di deroga alle regole europee per l'energia - di cui sono stati chiesti fino a 14 miliardi per il 2026, 2027 e 2028 - e che è stata concessa. Se saranno in deficit, l'uscita dalla procedura di infrazione, prevista per il prossimo anno, potrebbe slittare. Ma finora siamo «assolutamente in linea con il preventivato», ha sottolineato Giorgetti che ha rivendicato di non aver fallito sui conti pubblici per non essere riuscito ad uscire con un anno di anticipo. Anche sulla crescita «non siamo in coda in Europa. Altri Paesi stanno in condizioni assai peggiori in un contesto internazionale assolutamente sfavorevole», ha ribadito citando gli ultimi dati dell'Ocse.

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