Villaspeciosa
20 dicembre 2025 alle 00:28

Vivere la terra: degustazioni, laboratori e spettacoli 

Oggi e domani ritorna la rassegna “Vivere la Terra”. Il paese, grazie all’iniziativa l’Unione dei Comuni, è pronto ad accogliere diverse manifestazioni. Questo pomeriggio dall 16 in poi, nel parco San Platano, verrò allestito il Villaggio di Natale. A seguire degustazioni, laboratorio e intrattenimento giochi. È prevista anche la dimostrazione “Sa Fregua” e non mancarenno bancarelle e mercatino di Natale. Chiude la serata il concerto “Pinguini Tattici Similari”.

Insieme al Comune partecipano anche il comitato Beata Vergine Assunta, la Pro loco e l’associazione Fucileri. Durante la giornata si potrà mangiare salsiccia e patate, castagne e arrosticini. Domani nella chiesa di San Platano, dalle 17, santa messa e concerto di Natale: la magia del dono del Piccolo coro di San Sperate. Nei due giorni spazio alla realizzazione di murales, mostre fotografiche, eventi culturali e ancora degustazioni.

Oltre a “Vivere la Terra”, il Comune di Villaspeciosa organizza altri due eventi. Il primo, mercoledì 23 dalle 17, ci sarà rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 15 anni. Sabato 27 dalle 19, nella chiesa di San Platano, concerto in collaborazione con la Fondazione Isola del Romanico.

