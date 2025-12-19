VaiOnline
Allarme carceri
20 dicembre 2025 alle 00:30

Uta contro l’arrivo dei mafiosi «Il nostro è un paese-paradiso» 

Duemila nuovi residenti dal 2005 e una crescita costante Le voci della comunità: a rischio la nostra vita tranquilla 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

INVIATA

Uta . Il signor Massimiliano Pitzanti, impiegato dell’ufficio anagrafe, già mette in conto le ore di lavoro straordinario che seguirebbero all’arrivo dei nuovi inquilini del carcere. «Tra certificati, nuove carte d’identità e rilascio di documenti vari, sarà come se d’improvviso piombasse qui un nuovo quartiere», allarga le braccia. Cinquantadue anni, in forze all’organico del Comune dal 2004, nell’arco degli ultimi due decenni ha visto crescere il paese e registrato nuovi nati e iscritto nuovi residenti, tanto che – al netto dei decessi e della fisiologica emigrazione – Uta è passata dai 6.970 abitanti del 2005 agli 8.914 del 2024. Un balzo di quasi duemila nuovi cittadini, perlopiù giovani coppie con figli piccoli, single che lavorano a Cagliari e qualche pensionato di ritorno. Una crescita costante, che dal 2014 s’accompagna alla presenza della casa circondariale in zona Macchiareddu, frontiera che nell’imminente futuro potrebbe diventare la residenza di decine di detenuti in 41 bis, gran parte del drappello che il governo vorrebbe impacchettare e spedire in Sardegna.

La preoccupazione

Una prospettiva grigia come le nuvole che ieri mattina coprivano il paese, e mentre il sindaco Giacomo Porcu annuncia «un consiglio comunale urgente per ribadire la nostra motivata contrarietà», l’umore generale sembra in piena sintonia col primo cittadino e pure col meteo. «Sono preoccupato, come tutti», dice Claudio Cossu, 60 anni, titolare col fratello di un’officina meccanica in via Stazione. «Il nostro paese è un paradiso, e rischia di subire forti contraccolpi dopo l’arrivo di reclusi in regime di massima sicurezza. Forse non subito, ma le conseguenze ci saranno perché queste persone non arrivano da sole, hanno chi li segue». È della stessa idea Gianni Corsela, 68 anni, poliziotto in pensione. «Coloro che arrivano per far visita ai detenuti non vanno certo via in giornata, si trattengono anche per lungo tempo», sottolinea. «Il carcere non è una comunità chiusa ermeticamente, può accadere per esempio che vengano portati fuori dei messaggi».

Tutti figli di Dio

«Anche loro sono figli di Dio», avvisa serafica la signora Annamaria («Il cognome non glielo dico»), 75 anni, che varca il portone della chiesa di Santa Giusta con passo deciso e la borsa della spesa al braccio. «Ho letto la notizia sul giornale, e credo che si stia facendo troppo baccano per niente». Dev’essere questo l’intendimento anche di un paio di insegnanti delle vicine scuole medie ed elementari («Arrivano tanti detenuti in 41 bis? E che problema c’è?»), ma – nell’umile sondaggio di una mezza mattinata a piedi su e giù per il paese – si può concludere che la linea predominante sia quella dei preoccupati.

Le famiglie con bimbi

«Un innesto del genere non può non avere conseguenze sul paese e sul territorio», dice Marco Mulas, 43 anni, papà di due bambine. Lui e la moglie Paola Dessì, coetanea, hanno lasciato Cagliari («La nostra città») nel 2011 per stabilirsi a Uta. «Come tante famiglie con figli piccoli avevamo necessità di una casa spaziosa a un prezzo accessibile», spiega Paola. «E qui l’abbiamo trovata». La scelta fatta anche da Maura Laconi, 49 anni, originaria di Escalaplano, mamma di due bambini. «Abitiamo qui dal 2005, abbiamo lasciato Assemini per vivere una dimensione più a misura di famiglia». Come Federica Isola, 48 anni, una figlia piccola. Originaria di Villasimius, marito di Capoterra, hanno preso casa qui nel 2011. «La dimensione è quella di un paese tranquillo», dice.

I servizi al tracollo

«Un paese in crescita», puntualizza il sindaco, pronto a dare battaglia. Annunciata la convocazione di un consiglio comunale urgente, avverte che, «come amministrazione non rimarremo inerti e staremo al fianco di Regione, Città metropolitana, Province e Comuni per difendere le ragioni dei sardi». Le condizioni per l’accoglienza di questi detenuti, spiega Giacomo Porcu, «non ci sono. A cominciare dal sistema sanitario che non è assolutamente in grado di reggere quest’urto, visto che i costi di gestione sanitaria dei carcerati in Sardegna sono a totale carico del servizio regionale». Per non parlare della sicurezza («In paese ci sono cinque agenti della polizia locale e otto carabinieri») e degli uffici con organici all’osso (all’anagrafe, per dire, sono rimasti in due). «Chiediamo al governo la convocazione di un tavolo. E intanto, facciamo un appello ai parlamentari. Insomma, l’esecutivo giustifica questa decisione richiamando la norma che identifica le isole come le aree da privilegiare per questi trasferimenti. È necessario che il Parlamento intervenga, e che si modifichi questa norma, oramai anacronistica».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Allarme carceri

Badu ’e Carros svuotato Gli altri istituti esplodono

Entro oggi via tutti i reclusi dal penitenziario nuorese  Ma FdI difende il piano: «Non creiamo paure infondate» 
Fabio Ledda
Allarme carceri

Da Cutolo a Turatello, i boss che segnarono la città

Dalla rivolta a Badu ‘e Carros all’uccisione di “Faccia d’angelo”. Il monito dei magistrati di allora 
Giuseppe Deiana
Dopo la sentenza della Consulta la protesta approda sui social

Flop delle Aree idonee, nuova mobilitazione: «Resta solo la Pratobello»

Sit-in sotto il Consiglio regionale organizzato dal movimento “Surra” 
Alessandra Ragas
I sintomi sono i soliti: mal di gola, raffreddore, febbre alta, brividi, dolori muscolari e problemi gastrointestinali

Sardegna a lettocon l’influenza: record di contagi

Prima fra le regioni italiane, picco atteso per la fine dell’anno 
Sara Marci
Strade

«Barriere fragili, così si rischia la vita»

Volo di sei metri al Rally Città di Cagliari: «Con un’auto normale sarei morto» 
Andrea Busia
La storia

«Un Natale speciale per ringraziare la mia comunità»

L’emozione di Guido Nossardi: «Così ricordo mia madre e mia sorella» 
Francesco Pintore
La manovra

Pensioni, la maggioranza va in tilt

Meloni convoca d’urgenza un vertice a Palazzo Chigi: «Basta giochini» 