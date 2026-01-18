Virtus ko in casa, la Nuova Icom dilaga a Salerno 

Virtus Cagliari 57

USE Empoli 84

Sardegna Marmi CA : Naczk, Zieniewska 8, Corda 4, Tykha 11, Nativi 13, El Habbab ne, Deidda, Gallus 10, Pasolini 6, Mattera 3, Pellegrini Bettoli 2, Anedda. Allenatore Staico

Use Rosa Scotti Empoli : Lussignoli 7, Ianezic 3, Antonini 14, Vente 11, Rychlicova 13, Ruffini 9, Logoh 2, Ndiaye 8, Casini 5, Manetti 12. Allenatore Cioni

Parziali : 11-31; 25-50; 37-70

Empoli gioca una gara ai limiti della perfezione, e per la Virtus non c’è nulla da fare. Il 2026 delle biancoblù inizia con una dura sconfitta contro una delle compagini più in forma dell’A2 Femminile, che al PalaRestivo centra la sua ottava vittoria consecutiva (84-57).

Penalizzata dal forfait di El Habbab e da una lunga inattività (l’ultima gara disputata era stata il derby del 20 dicembre contro Selargius), la Sardegna Marmi non è mai stata in grado di reggere il passo delle empolesi, indiavolate fin dai primi possessi e capaci di chiudere i conti già alla prima sirena sul +20. Nessuna sorpresa nel resto del match, con le ospiti che hanno gestito senza patemi. ( ro.r. )

