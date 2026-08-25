Violenze in famiglia, scippi, rapine e furti per raccogliere soldi 

Non solo il mercato illegale per la vendita di eroina. Lo spaccio provoca conseguenze devastanti per le famiglie dei tossicodipendenti: anziani genitori costretti a subire angherie da parte dei figli in cerca di denaro per l’acquisto delle dosi, fratelli e sorelle aggrediti per lo stesso motivo, situazioni di disperazione all’interno dei nuclei familiari. Vicende dolorose spesso vissute in solitudine mentre i servizi sociali del Comune possono fare ben poco.

È quanto emerge dalle analisi condotte, periodicamente, dagli investigatori della Squadra Mobile e dai Carabinieri del comando provinciale. Non solo. Per le forze dell’ordine, in particolare secondo quanto constatano ogni giorno e a tutte le ore gli agenti della Squadra volante e i militari del nucleo Radiomobile, molti dei reati di microcriminalità (scippi, furti e rapine) sono legati al fenomeno dello spaccio di droga: soldi facili per potersi poi acquistare alcune dosi. Tra le persone arrestate o denunciate ci sono spesso tossicodipendenti che hanno bisogno di denaro per comprare sostanze stupefacenti. Episodi che creano molta insicurezza tra i cittadini. Anche perché c’è chi arriva da fuori Cagliari per acquistare l’eroina ed è pronto a tutto per procurarsi il denaro necessario. (m. v.)

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