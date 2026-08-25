Il collegamento Madrid-Olbia parte con 17 ore di ritardo 

Diciassette ore di ritardo e qualcuna prima di capire le sorti del volo Madrid – Olbia previsto per le 22.45 di avantieri e decollato alle 15.45 di ieri. Secondo la testimonianza di alcuni tra i 180 passeggeri in partenza dalle piste del Barajas, l'odissea del volo diretto al Costa Smeralda, operato dal vettore spagnolo Volotea, è cominciata con una serie di informazioni incerte e fornite con il contagocce ed è terminata con una riprogrammazione dell'orario di partenza, modificato almeno due volte.

«Saremmo dovuti arrivare a Olbia alle 00:50 (del 25 agosto, ndr ) ma dopo l'imbarco e tre ore di attesa in aereo, ci hanno fatto scendere, motivando la mancata partenza con una condizione di maltempo su Olbia, diversa da quella che ci era stata fornita all'inizio, riferibile a uno sciopero in Francia», racconta Francesco Falcolini, avvocato napoletano, residente a Posada. «In aereo - continua il passeggero - non ci è stata data nessuna informazione perché il personale ne era sprovvisto, ci hanno fatto scendere dal velivolo e ci hanno condotto in hotel con un solo pullman che faceva la spola e ha fatto tre viaggi».

Preso possesso della camera intorno alle 5 del mattino, lo sfortunato passeggero riferisce di continui slittamenti dell'orario di partenza, prevista prima alle 10.10 di ieri e, poi, cinque ore dopo ma trasferiti al terminal «con largo anticipo e con pesanti disagi tra i viaggiatori». Contattato il vettore, Volotea giustifica l'accaduto con l'accumularsi di ritardi e dice: «Le avverse condizioni meteorologiche sulla costa francese nella giornata del 24 agosto hanno causato ritardi sui voli operati in precedenza dall'aeromobile previsto per il collegamento Madrid - Olbia, con conseguenti ripercussioni sull’operativo di tutto il giorno». La compagnia aerea low cost dichiara di aver fornito assistenza a tutti i passeggeri coinvolti, mettendo a disposizione voucher per cibo e bevande e una sistemazione in hotel per la notte e di aver offerto, inoltre, la possibilità di modificare gratuitamente il proprio volo o chiedere il rimborso completo del biglietto.

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