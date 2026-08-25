Salvini al Meeting: resto al mio posto. Con Fontana incontro gelido 

Nonostante i sorrisi di circostanza in favore di fotografi, la stretta di mano al Meeting di Rimini tra Matteo Salvini e Attilio Fontana non rasserena il clima in casa Lega. Restano inevase le richieste dei “nordisti”mentre il leader fa sapere che non ha alcuna intenzione di fare quel «passo di lato» invocato dalla fronda. Anzi, è determinato a finire il lavoro, considerando che davanti c’è «più di un anno» al governo: l’orizzonte per lui è la scadenza naturale della legislatura, l’autunno 2027. E Salvini si dice pronto a correre «con le preferenze», se passerà la riforma della legge elettorale, e scommette che il centrodestra rivincerà con una Lega «ampiamente sopra il 10%». Il leader, «ottimista per natura», fa precedere il suo arrivo al Meeting da una lunga intervista in cui ribadisce le «porte spalancate a chi vuole costruire, non polemizzare», e consiglia a tutti di «risolvere i problemi in famiglia» per non dare assist «a Conte e Schlein». Un invito che il governatore della Lombardia pare accogliere, visto che all’appuntamento di Comunione e Liberazione evitare di parlare del suo partito. «Compatibilmente con tutte le cose che devo fare lo incontrerò», dice glaciale Salvini ai cronisti che insistono. E raccontano che non sia stato semplicissimo trovare il momento giusto. Ci avrebbe pensato Claudio Durigon, che accompagna Fontana al padiglione del Mit dove va in scena il contatto tanto atteso. «Ci abbracceremo», aveva annunciato Salvini, ma un po’ di nervosismo è palpabile e si traduce in uno scambio ruvido (poi subito ricomposto) con una delle croniste che gli chiedono proprio dei malumori interni. E il rapido incrocio con Fontana, che avviene poco dopo, non ha molto del calore di un abbraccio. Anzi. I due quasi non si guardano, scambiano poche parole di circostanza davanti a Geronimo La Russa, presidente dell’Aci, che parla del prossimo Gp di Monza.

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