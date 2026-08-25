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Centrodestra.
26 agosto 2026 alle 00:44

FI: vincere in Calabria per esorcizzare Vannacci 

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Fare di Reggio Calabria un laboratorio politico per lanciare al Paese il messaggio che il centrodestra può vincere le elezioni «anche senza le follie di Vannacci, che oggi sembra un fenomeno in ascesa ma non è così», per dirla con le parole del segretario di Forza Italia in Calabria Francesco Cannizzaro. Le suppletive per la Camera per il posto lasciato vacante dallo stesso Cannizzaro, eletto sindaco della città, diventano così uno stress test per il centrodestra ma soprattutto per Forza Italia dopo il “tradimento” di quello che appena due giorni fa era il capogruppo al Consiglio regionale, Domenico Giannetta, e ora correrà alle suppletive per Fn. Anche a livello nazionale le fibrillazioni non mancano visto che Giannetta contenderà il seggio alla Camera - con i progressisti che ora intravedono la possibilità di inserirsi nella corsa - a un big azzurro come il tesoriere del partito Fabio Roscioli, molto vicino alla famiglia Berlusconi. E se la presidente di Fininvest Marina Berlusconi e il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani «si vedranno nelle prossime settimane, come accade periodicamente», è certo che la questione Calabria troverà un posto di primo piano nel colloquio. Un buon risultato di Giannetta farebbe scattare l'allarme nel centrodestra in vista delle politiche del prossimo anno, il cui risultato sarebbe ancora di più messo in discussione.

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