Dopo Delta sbarca a Olbia anche United Airlines 

«Entra nella blue zone e scopri come si vive fino a 100 anni in Sardegna». Scommette sui segreti della longevità custoditi (anche) in Gallura per promuovere il nuovo volo diretto con la Grande Mela, lanciato pure sui social. Sulla scia del vettore americano Delta Airlines che, a maggio scorso, ha fatto da apripista al collegamento diretto tra Olbia e gli Stati Uniti con partenza dal JFK, United Airlines, ieri, ha annunciato il decollo senza scali di un nuovo collegamento con il Costa Smeralda. In partenza il 27 maggio prossimo dallo scalo di Newark Liberty International, nel New Jersey e a meno di un’ora da Manhattan, la nuova rotta atterrerà sulle piste dell’aeroporto intitolato al principe Karim Aga Khan fino all’autunno, con una frequenza trisettimanale.

A bordo di un Boeing 767 - 300ER, i biglietti sono già in vendita sui canali ufficiali del vettore americano. L’ingresso dell’aeroporto di Olbia nella programmazione di United entra nel piano di espansione della compagnia, che comprende dieci nuove destinazioni tra Asia ed Europa, tra cui Catania nel Mediterraneo. «Una possibilità in più per i viaggiatori che non vogliono visitare solo le grandi città europee sovraffollate», ha detto il vicepresidente senior di United Airlines, Patrick Quayle. Secondo il Ceo, Scott Kirby, le nuove destinazioni internazionali non sono più legate esclusivamente alla stagione estiva ma stanno registrando una domanda distribuita su periodi sempre più lunghi, sottolineando che ottobre è uno dei mesi migliori per le vacanze dei viaggiatori a stelle e strisce. L’annuncio del nuovo collegamento con i paesi nordamericani arriva nel giorno in cui l’ambasciatore degli Stati Uniti, Tilman J. Fertitta è a Porto Cervo per illustrare il Freedom 250 Coastal Diplomacy Italy Tour, viaggio celebrativo per il 250esimo anniversario dell’Indipendenza americana con l’obiettivo di dare risalto al partenariato tra Usa e Italia, che ha visto il diplomatico impegnato lungo le coste della Penisola a bordo del suo yacht. Attualmente, Olbia è collegata con gli Stati Uniti fino al 26 ottobre con quattro voli settimanali, operati da Delta Airlines.

RIPRODUZIONE RISERVATA