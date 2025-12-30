VaiOnline
Il caso
31 dicembre 2025 alle 00:41

Violenza sessuale, indagato Signorini 

Per il conduttore anche l’ipotesi di estorsione dopo la denuncia dell’ex Gf Medugno 

Milano. La Procura di Milano ha aperto un'indagine a carico del giornalista e conduttore tv Alfonso Signorini. Un atto dovuto in seguito alla denuncia presentata nei giorni scorsi dall'ex concorrente del Grande Fratello, Antonio Medugno. Nella querela depositata lo scorso 24 dicembre, e finita sul tavolo della pm. Medugno ha chiesto di procedere per violenza sessuale ed estorsione, reati ora iscritti nel fascicolo.

Intrecci

La pm coordina anche l'inchiesta nei confronti di Fabrizio Corona, indagato per revenge porn sulla base della denuncia di Signorini. Una querela presentata dopo che nelle scorse settimane l'ex “re dei paparazzi”, attraverso il suo format “Falsissimo”, ha accusato, in sostanza, il giornalista e conduttore tv di aver portato avanti un “sistema” di favori sessuali richiesti - questa la versione dell'ex agente fotografico - ad alcuni partecipanti del Grande Fratello o a chi aspirava ad entrare nella ormai famosa “casa”. Proprio questo fascicolo ha consentito di sequestrare foto, video e chat e ha indotto Medugno a farsi avanti e a denunciare Signorini.

Attesa

Quella di Medugno potrebbe non essere l'unica querela nei confronti del giornalista. In queste ore anche l'ex GF Vip Gianluca Costantino sta sciogliendo la riserva in merito a una azione giudiziaria analoga.

Reazioni

«Che strano paese che è l'Italia: se suona l'allarme, non vanno a vedere se c'è qualcuno in casa, ma corrono a spegnere l'allarme. Vergogna!» ha detto l'ex re dei paparazzi. «Stanno provando a dire che mi sono inventato tutto, per i miei precedenti, ma li metterò di fronte alla verità. Ho le prove. Non mi fermerete», ha aggiunto Corona, promettendo nuove rivelazioni «a gennaio».

