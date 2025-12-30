Cagliari, il centro della città diventa un grande palco 

La musica pop-rock di Giusy Ferreri in piazza Yenne. Il rap del giovanissimo Sgribaz (Lorenzo Calderone) in piazza San Giacomo. Le note dance con la musica dei dj Jfk e Aste al Bastione di Santa Croce. E ancora: la grande festa alla Fiera (Big Bang Village) e poi quella al Bastione di Saint Remy, sulla terrazza Umberto I (Countdown al Bastione), dove sono attese duemila persone. Come tanti fuochi d’artificio, le piazze del centro del capoluogo nella notte di Capodanno si accendono per festeggiare il 2026.La festa più attesa dell’anno sta arrivando. «Il Capodanno diffuso è l’opportunità di valorizzare più spazi pubblici di Cagliari, rivolgendoci a platee diverse», spiega l’assessora al Turismo del Comune di Cagliari Maria Francesca Chiappe. «L’intento è costruire un percorso che attraversi il centro cittadino in più giornate e in più luoghi», spettacoli ed eventi in piazza, infatti, anche l’1 gennaio, «rendendo Cagliari un palcoscenico a cielo aperto», aggiunge.

Il capoluogo

In piazza Yenne l’appuntamento è dalle 21,30: si parte con l’artista cagliaritana Luvi! quindi sul palco salirà Mimì Caruso e a seguire, lei, Giusy Ferreri, che dall’esordio del 2008 a oggi ha collezionato successi e record. «Con immenso piacere torno in Sardegna per festeggiare insieme a voi. Lo scorso anno la meravigliosa Nuoro, quest’anno ringrazio Cagliari per l’ospitalità e per questo Capodanno carico di energia con un cast artistico tutto al femminile. Auguro a tutti un 2026 di emozioni, gratificazioni e che tutti possano raggiungere i propri obiettivi», dice l’artista siciliana. Dopo la mezzanotte, spazio a Myss Keta, la rapper mascherata e icona contemporanea. Conducono la serata organizzata dalla Fite Group le Lucido Sottile. Il piano della sicurezza è imponente: il palco è situato nella parte alta del Largo e si potrà accedere da via Roma, via Mercato Vecchio, via Mameli, via Dettori e piazza Yenne. Dalle 19 del 31 dicembre alle 10 dell'1 gennaio, sospensione del servizio ascensori ex Unione Sarda (alto e basso), Saint Remy e Santa Chiara. L’invito del Comune è di pianificare in anticipo gli spostamenti.

Gli altri

Nel sud dell’Isola, tante le piazze pronte e fare festa: a Carbonia, attesissimo show di Jimmy Sax, a Iglesias Mannarino, a Sant’Antioco invece, saranno protagonisti i maestri del sarcasmo e dei virtuosismi musicali, Elio e le Storie Tese. A Capoterra, infine, il protagonista della serata sarà Dj-Jad, storico membro degli Articolo 31 (con un dj set di cinque ore). Di fronte a questa offerta, ogni gusto è accontentato.

