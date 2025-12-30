VaiOnline
In Aula.
31 dicembre 2025 alle 00:42

Meloni: «Al centro ci sono le famiglie» Scontro sui salari  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La legge di bilancio per il 2026 raggiunge il traguardo finale a un passo dall’esercizio provvisorio. La Camera ha dato il via libera dopo un iter accelerato e un passaggio lampo tra commissione e Aula. La manovra, la quarta del governo Meloni, è arrivata a Montecitorio blindata, secondo un monocameralismo di fatto ormai consolidato, con modifiche quasi tutte riconducibili all’esecutivo e al Mef, garante dell’invarianza dei saldi richiesta dalle regole europee.

Il Governo

Soddisfatta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che definisce la manovra «seria e responsabile», costruita in un «contesto complesso» e con risorse limitate concentrate su famiglie, lavoro, imprese e sanità.

Sulla stessa linea il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti: «Ce l’abbiamo fatta. Noi l’abbiamo approvata, altri Paesi in Europa no». Respinte le accuse di una manovra per i ricchi: lo sforzo, sottolinea, è rivolto ai lavoratori con redditi medio-bassi e al recupero del fiscal drag.

Anche la ministra del Lavoro Marina Calderone richiama gli interventi a sostegno delle retribuzioni.

L’opposizione
Dura la reazione delle opposizioni. La segretaria del Pd Elly Schlein parla di manovra «sbagliata», che aiuta i più ricchi e non affronta carovita e liste d’attesa, accusando il Governo di tagli a trasporti, scuola e sanità. «Promesse tradite», soprattutto su pensioni e giovani, e lancia la sfida elettorale.

Il M5s, con Giuseppe Conte, ironizza definendo la situazione «un circo», mentre Matteo Renzi parla di un «compitino fatto male» che deluderebbe anche l’elettorato di destra.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Foto LaPresse/ Matteo Rasero07-01-2017 Sanremo (IM)spettacolo67mo festival della canzone italianaprima seratanella foto: Giusy FerreriPhoto LaPresse/ Matteo Rasero07-02-2017 Sanremo (IM)67th festival of Italian songsIn the picture: Giusy Ferreri
Foto LaPresse/ Matteo Rasero07-01-2017 Sanremo (IM)spettacolo67mo festival della canzone italianaprima seratanella foto: Giusy FerreriPhoto LaPresse/ Matteo Rasero07-02-2017 Sanremo (IM)67th festival of Italian songsIn the picture: Giusy Ferreri
Capodanno

Cagliari, il centro della città diventa un grande palco

Giusy Ferreri in piazza Yenne, feste alla Fiera e al Bastione Viabilità, divieti per le auto: largo Carlo Felice off limits 
Mauro Madeddu
Ieri vertice di maggioranza fiume a Villa Devoto. Marcias e Serusi verso la riconferma all’Arnas Brotzu e all’Areus

Manager delle Asl,  oggi le dodici nomine Ma è scontro Todde-Pd

Il parere legale chiesto dalla presidente: i vecchi dg non possono essere reintegrati 
Roberto Murgia
Medical student at the hall. Person in a white uniform. Coronavirus theme.
Medical student at the hall. Person in a white uniform. Coronavirus theme.
Sanità

Medici in trincea: «Cure garantite»

I primari del Brotzu assicurano la piena funzionalità di tutti i servizi ospedalieri 
Cristina Cossu
A Bitti, Orune e Buddusò tirano un sospiro di sollievo

Dal Consiglio di Stato stop al parco eolico con pale da 150 metri

La Quarta sezione rigetta il ricorso «Il progetto disturba Sos Enattos» 
Lorenzo Piras
L’assalto

Pratobello contro l’eolico diventa un film

«La nostra lotta continua, questo lavoro serve a scuotere le coscienze» 
Gianfranco Locci
Il caso

Violenza sessuale, indagato Signorini

Per il conduttore anche l’ipotesi di estorsione dopo la denuncia dell’ex Gf Medugno 
Il conflitto

«Raid su Putin, nessuna prova su di noi»

Kiev nega di aver condotto l’attacco coi droni sulla residenza presidenziale 