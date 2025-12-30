L’energia di Pratobello diventa un film 

“Quo vadis, Sardinna?”. È il titolo del documentario che racconta un’Isola che si ribella alla speculazione energetica, ma non solo. È stato proiettato nell’auditorium della biblioteca Satta di Nuoro. Rabbia condivisa, netta, impressa in una pellicola che sarà proiettata anche nelle scuole. Un lavoro del regista orgolese Antonio Congiu. Il vento della Pratobello soffia sempre più forte. Intanto il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della Siemens per un mega impianto eolico tra Bitti, Orune e Buddusò. Nella zona dove dovrebbe sorgere l’Einstein Telescope.

alle pagine 11, 13