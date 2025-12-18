Vinci in testa tra i migliori d’Eccellenza 

È bagarre nella competizione per aggiudicarsi il titolo di miglior giocatore nella stagione 2025/26. In Eccellenza dopo 14 giornate guida la classifica con 13 voti l’esterno offensivo Matteo Vinci della Ferrini Cagliari, classe 2001. Il suo cammino si è interrotto proprio nell’ultimo turno, avendo saltato la gara contro l’Ossese.

Lo insegue a una sola lunghezza l’attaccante marocchino-spagnolo Bilal Ziani Guennoun del Santa Teresa, ventiseienne nato a Palma di Maiorca con presenze nella Nazionale africana Under 20. Al terzo posto, con nove preferenze, la coppia della Nuorese formata da Alessandro Cadau e Filippo Carraro. A quota otto voti seguono Ousmane Baldé (Buddusò), Andrea Porcheddu (Carbonia), Diego Humberto Di Pietro (Ossese), Daniele Cannas e Matteo Forzati (Villasimius).

Il premio

Il trofeo, che sarà assegnato anche ai giocatori dei due gironi di Promozione, è messo in palio per il quinto anno grazie all’iniziativa ideata da L’Unione Sarda in collaborazione con il Comitato regionale sardo della Figc e sarà riconosciuto sulla base dei voti dati al termine di ogni giornata dagli allenatori ai tre migliori calciatori della formazione avversaria affrontata in quella occasione. A fine stagione si terrà il gran galà.

I due gironi

In Promozione sono 15 le giornate disputate. Alberto Usai nel girone A ha superato Andrea Sanna: l’esperto centrocampista del Selargius ha conquistato il dodicesimo voto lasciandosi alle spalle l’attaccante del Terralba, fermo a quota undici e raggiunto da Marco Gianoli (Tharros), Gino Noli (Tonara) e Samuele Mastropietro (Vecchio Borgo Sant’Elia). In doppia cifra, con dieci voti, anche Mirco Carboni (Castiadas), Andrea Girseni (Freccia Partes Montis), Edoardo Sedda (Ovodda) e Daniele Santilli (Vecchio Borgo Sant’Elia).

Nel girone B il centrocampista Edoardo Donati (Arzachena) ha raggiunto in vetta, con 11 voti, Federico Pireddu (Li Punti). Alle spalle della coppia di testa segue un altro tandem composto dal capitano dell’Arzachena Danilo Bonacquisti e da Juan Vera Rubio (ex Macomerese, da ieri al Castelsardo).

In passato

Nella scorsa stagione in Eccellenza il titolo è stato conquistato dai centrocampisti Madou Mabo (Barisardo) e Stefano Mereu (Alghero). Nelle edizioni precedenti si erano imposti Andrea Porcheddu (Carbonia) e Gianluigi Illario (Iglesias, oggi al Villasimius), prima ancora Fabio Cocco (Nuorese) e, nella prima Yan Fangwa (ex Monastir).

In Promozione detengono il titolo Federico Usai del Lanusei per il girone A e Domenico Saba (ex Usinese, oggi al Bonorva) per il girone B. Nella stagione 2023/2024 i riconoscimenti andarono a Nicolò Agostinelli (ex Guspini) e Gianluca Marongiu (Villamassargia) nel girone A, e a Stefano Mereu (Alghero) nel girone B. Nel 2022/2023 si imposero Michel Milia (ex Villamassargia), Antonio Pili (ex Idolo) e Domenico Saba (ex Usinese) nei gironi A, B e C. Nel campionato 2021/2022 vinsero Mirko Atzeni (ex Orrolese) nel girone A, Sebastiano Canu (Buddusò) e Yahya Jatta (Seulo) nel girone B, e Lorenzo Zela nel girone C.