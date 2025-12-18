Il Papa in visita alla Biblioteca del Senato 

Papa Leone XIV ieri ha fatto visita a sorpresa alla Biblioteca del Senato dopo un'altra uscita non prevista, quella alla nunziatura in Italia.

La prima “uscita ” è stata a mezzogiorno, quando Leone si è presentato alla nunziatura presso l'Italia, dove è rimasto a pranzo con il nunzio, l'arcivescovo Petar Rajič. Una visita che rientra nel giro di incontri che il Pontefice sta effettuando per prendere sempre più in mano la “macchina” della Sede apostolica.

Altrettanto inattesa la visita in forma privata al Senato, alla Biblioteca di Palazzo Madama dove è allestita, in occasione del Giubileo, la mostra con la Bibbia di Borso d'Este, uno dei capolavori della miniatura italiana del Rinascimento. «In occasione della visita al Senato, sono contento di lasciare queste parole, come espressione della mia benedizione su tutti coloro che servono la Patria», ha scritto il Pontefice sul registro delle presenze della sala Capitolare firmandosi “Leo PP. XIV”.

RIPRODUZIONE RISERVATA