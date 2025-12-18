VaiOnline
Vaticano.
19 dicembre 2025 alle 00:38

Il Papa in visita alla Biblioteca del Senato 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Papa Leone XIV ieri ha fatto visita a sorpresa alla Biblioteca del Senato dopo un'altra uscita non prevista, quella alla nunziatura in Italia.

La prima “uscita ” è stata a mezzogiorno, quando Leone si è presentato alla nunziatura presso l'Italia, dove è rimasto a pranzo con il nunzio, l'arcivescovo Petar Rajič. Una visita che rientra nel giro di incontri che il Pontefice sta effettuando per prendere sempre più in mano la “macchina” della Sede apostolica.

Altrettanto inattesa la visita in forma privata al Senato, alla Biblioteca di Palazzo Madama dove è allestita, in occasione del Giubileo, la mostra con la Bibbia di Borso d'Este, uno dei capolavori della miniatura italiana del Rinascimento. «In occasione della visita al Senato, sono contento di lasciare queste parole, come espressione della mia benedizione su tutti coloro che servono la Patria», ha scritto il Pontefice sul registro delle presenze della sala Capitolare firmandosi “Leo PP. XIV”.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il responsabile degli Enti locali prova a fare chiarezza sulla sentenza della Consulta aprendo un nuovo fronte polemico

Aree idonee, ora è scontro tra i Comitati e Spanedda: «La lezione non è servita»

L’assessore: «La legge 20 resta in piedi» La replica: «Avete abbandonato la Pratobello» 
Lorenzo Piras
Direttori generali, oggi i colloqui ai candidati e forse entro l’anno le nomine. Truzzu (FdI): il Campo largo ha fallito

Sanità, l’interim non sarà breve

Todde: «Serve un cambio di passo che voglio governare» 
Roberto Murgia
La compagnia: tre milioni di passeggeri nel 2025, presto nuovi investimenti sulla flotta

Scoppia la pace nei cieli sardi Ma la continuità resta in bilico

Aeroitalia ritira il ricorso al Tar e pensa a un’intesa con Ita  Nel frattempo è impossibile volare a ridosso di Natale  
Luca Mascia
Bilancio

Entrate, 570 milioni già in cassa

Stato-Regione, prima tranche dell’accordo: sarà usata nella variazione di febbraio 
Torino

Sgomberato Askatasuna. «Atto fascista»

Petardi e bottiglie sugli agenti, che usano gli idranti. Piantedosi: segnale dallo Stato 
Garlasco

Inchiesta, ultimo atto Stasi a sorpresa in aula I Poggi: «È colpevole»

Battaglia legale attorno alla perizia sul dna trovato nelle unghie di Chiara 
La guerra

Kiev, pressing sull’Ue: «Siamo senza soldi» A Miami nuovi colloqui

La visita di Zelensky a Bruxelles: «Servono garanzie di sicurezza» 