Manovra.
19 dicembre 2025 alle 00:38

Centrodestra diviso Sulle pensioni retromarcia a metà  

La maggioranza continua a litigare sulle pensioni. La Lega va all’attacco sulla nuova versione dell’emendamento governativo, che modifica solo la stretta sul riscatto della laurea e non quella sulle finestre mobili. Così, mentre il ministro Giorgetti alla Camera difende la misura («L'intervento sulle finestre mobili può essere cambiato quando si vuole», spiega tra l’altro) il suo collega di partito, Claudio Borghi, si scaglia contro il testo. «È un passo in avanti che non ci siano i riscatti delle lauree, ma non ci sono le finestre. Chiediamo al governo una riformulazione differente», dice il relatore leghista alla manovra. E dopo una sospensione dei lavori e un vertice di maggioranza, la quadra è ancora da trovare. Con conseguente rallentamento dei lavori. Poche le misure pesanti approvate finora. Tra queste il taglio dal 4 al 3% del tasso sugli interessi delle rate della rottamazione quinquies. Via libera anche agli interventi coperti con il “fondino” per le modifiche parlamentari: dalle risorse contro l’antisemitismo proposte da Iv al contributo al Cnr (Avs). Niente da fare per la norma sulle elezioni 2026: il testo, per consentire per tutto l’anno votazioni anche nella giornata di lunedì. Spunta poi nel pacchetto degli emendamenti riformulati una misura sul comparto delle armi. La proposta di modifica prevede che per tutelare la sicurezza e «rafforzare le capacità industriali della difesa riferite alla produzione e al commercio di armi», il governo possa individuare «attività, aree, infrastrutture» tra l’altro per «l’ampliamento e lo sviluppo delle capacità industriali della difesa». Le opposizioni sono sulle barricate. «È un blitz gravissimo - attacca Angelo Bonelli di Avs - che punta a trasformare le fabbriche italiane in luoghi di produzione delle armi». La proposta resta al momento accantonata.

