VaiOnline
S. Giovanni Rotondo
19 dicembre 2025 alle 00:37

Casa di San Pio, Gumirato brinda fra urla e insulti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

SAN GIOVANNI ROTONDO. I dipendenti di Casa Sollievo della Sofferenza, l’ospedale di San Giovanni Rotondo fondato da San Pio, hanno scelto il brindisi di Natale per manifestare la propria rabbia ai vertici della struttura: “Buffoni, andate via”, “dimettetevi”, hanno urlato mentre l’arcivescovo stava per passare la parola al direttore generale Gino Gumirato - già direttore dell’Asl 8 di Cagliari quando assessora regionale alla Sanità era Nerina Dirindin - lanciando verso il manager lo striscione srotolato poco prima: “Gli auguri non cancellano i nostri diritti”. Il personale sanitario e amministrativo dell’ospedale, di proprietà della Santa Sede, è da giorni in stato di agitazione dopo l’annuncio della dirigenza di voler applicare, da marzo 2026, il contratto delle case di cura private al posto di quello collettivo nazionale per gli istituti religiosi ospedalieri. Il timore dei circa 2.600 lavoratori, e dei sindacati, è che il cambiamento porti a una riduzione delle retribuzioni anche fino al 30%.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il responsabile degli Enti locali prova a fare chiarezza sulla sentenza della Consulta aprendo un nuovo fronte polemico

Aree idonee, ora è scontro tra i Comitati e Spanedda: «La lezione non è servita»

L’assessore: «La legge 20 resta in piedi» La replica: «Avete abbandonato la Pratobello» 
Lorenzo Piras
Direttori generali, oggi i colloqui ai candidati e forse entro l’anno le nomine. Truzzu (FdI): il Campo largo ha fallito

Sanità, l’interim non sarà breve

Todde: «Serve un cambio di passo che voglio governare» 
Roberto Murgia
La compagnia: tre milioni di passeggeri nel 2025, presto nuovi investimenti sulla flotta

Scoppia la pace nei cieli sardi Ma la continuità resta in bilico

Aeroitalia ritira il ricorso al Tar e pensa a un’intesa con Ita  Nel frattempo è impossibile volare a ridosso di Natale  
Luca Mascia
Bilancio

Entrate, 570 milioni già in cassa

Stato-Regione, prima tranche dell’accordo: sarà usata nella variazione di febbraio 
Torino

Sgomberato Askatasuna. «Atto fascista»

Petardi e bottiglie sugli agenti, che usano gli idranti. Piantedosi: segnale dallo Stato 
Garlasco

Inchiesta, ultimo atto Stasi a sorpresa in aula I Poggi: «È colpevole»

Battaglia legale attorno alla perizia sul dna trovato nelle unghie di Chiara 
La guerra

Kiev, pressing sull’Ue: «Siamo senza soldi» A Miami nuovi colloqui

La visita di Zelensky a Bruxelles: «Servono garanzie di sicurezza» 