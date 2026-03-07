Stasera va in onda la venticinquesima puntata del Tg “Videolina Sport”. Con Luca Neri (foto) e i suoi ospiti, dalle 21, un’ora e mezzo di approfondimento su tutto ciò che succede sui campi e nei palazzetti della Sardegna. Spazio all'analisi della sfida del sabato alla Domus tra il Cagliari e il Como, poi il focus sulla Dinamo - che torna in campo dopo la sosta - e la Torres, oltre a tutti i risultati dei campionati dilettantistici, i quiz, i giochi e gli approfondimenti. Ospiti in studio il giornalista Enrico Pilia e il presidente dell'Arzachena Calcio Pasquale Cossu.