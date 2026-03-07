VaiOnline
Lo studio.
08 marzo 2026 alle 00:26

«Pregiudizi di genere nell’Ai» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Solo 3 donne su 10 nel mondo ricoprono ruoli professionali nell’intelligenza artificiale. Il settore, il cui fatturato dovrebbe superare i 400 milioni di dollari nel 2027, evidentemente non è ancora riuscito a superare il gender gap anche nella programmazione, come dimostra il recente caso dei deepfake sessuali di Grok. «Le donne rimangono significativamente sottorappresentate: influisce anche sui dati utilizzati, può portare a strumenti di Ai che riproducono pregiudizi di genere», rileva l’Asian Development Bank in uno studio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La Giornata

8 marzo, la forza delle donne sarde

l De Roberto, Ragas
Comandini: sulla sanità no a divisioni. Truzzu (FdI): crisi profonda

«Case e ospedali di comunità: avviati quasi tutti i cantieri»

Todde incontra i manifestanti: confronto continuo 
La storia

«Salviamo gli ospedali di periferia»

Isili, marito e moglie medici vanno in pensione: non è stato facile 
Sonia Gioia
8 marzo

«Investiamo sull’occupazione femminile»

La ministra Marina Calderone a Olbia: «In Sardegna le donne fanno impresa» 
Caterina De Roberto
Nuoro e Ogliastra.

Quota rosa da primato

8 marzo

«Ragazze, non scoraggiatevi mai»

Chiara Olla: la scienza è ancora un mondo di uomini, ma si aprono nuovi spazi 
Alessandra Ragas