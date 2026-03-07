VaiOnline
La Giornata
08 marzo 2026 alle 00:27

8 marzo, la forza delle donne sarde 

La Giornata internazionale della donna è l’occasione per riflettere sul suo ruolo nella società, soprattutto in Sardegna. Nell’Isola il tasso di occupazione è del 52%: uno dei più bassi in Italia, Paese tra gli ultimi in Europa. Anche se, ha sottolineato a Olbia la ministra del Lavoro Marina Calderone, la situazione per giovani e donne migliora. Oggi Cagliari si tinge di rosa: sedicimila le iscritte alla gara podistica SoloWomenRun, traffico rivoluzionato. Poi la testimonianza di una ricercatrice di 32 anni, Chiara Olla: «Non facciamoci scoraggiare da una visione un po’ obsoleta e maschilista. C’è spazio per tutti».

