Artiste e deputate, la mostra 

In occasione delle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana, il Senato ospita una mostra a Palazzo Madama per raccontare secoli di arte, talento ed ingegno femminile, attraverso le opere di artiste eccellenti e le vite delle 21 deputate elette all’Assemblea Costituente il 2 giugno 1946. La mostra, aperta al pubblico ieri e oggi per la Festa della Donna, dalle 10 alle 20, accompagna in un itinerario della produzione artistica femminile dal Quattrocento ai primi dell’Ottocento. Ingresso libero da Piazza Madama.
