Viale Sant’Avendrace, un nuovo ingresso per la necropoli punica  

Tuvixeddu prova ad aprire una nuova porta verso Sant’Avendrace. Sul costone che dalla necropoli scende verso il viale l’obiettivo è creare un nuovo accesso al parco archeologico, oggi raggiungibile camminando facendo diverse salite e, in alcuni punti, soltanto attraversando proprietà private. Un collegamento ancora da definire nei dettagli, ma sul quale Soprintendenza e Comune stanno lavorando per individuare un percorso che permetta di mettere in comunicazione il sito con il quartiere e, più in generale, con il resto della città.

«A breve lavoreremo a dei progetti», spiega Sabrina Cisci, funzionaria archeologa della Soprintendenza di Cagliari. Il primo sarà un piccolo intervento e riguarderà la recinzione della Tomba dei Pesci, ma l’idea è procedere per step e ragionare su accessi condivisi. «In quell’area vorremmo creare un accesso da viale Sant’Avendrace. Dobbiamo ancora trovare l’accordo su quali accessi possano essere più comodi».Il progetto si inserisce in una prospettiva più ampia per un’area che, secondo l’amministrazione, deve essere collegata meglio al tessuto urbano. «Ci stiamo lavorando, in più punti, sempre in relazione all’intervento sul viale», aggiunge il sindaco Massimo Zedda. L’obiettivo è allargare il parco e rendere l’area più accessibile.

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