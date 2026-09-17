Forte pioggia su Firenze: rivoli d’acqua sulla teca  del Bacco di Caravaggio 

Firenze. Un violento temporale su Firenze (in un’ora ha superato i 45 millimetri di pioggia) ha creato momenti di apprensione per le opere custodite nella Galleria degli Uffizi. L’acqua si è infiltrata, raggiungendo il lucernario di una sala dove sono collocati sette dipinti del Seicento, compreso il Bacco di Caravaggio. Il capolavoro è rimasto comunque indenne, protetto da una teca di vetro che lo ha salvaguardato dagli schizzi. «A seguito delle dovute verifiche - veniva comunicato ieri dal museo - non è risultato alcun danno a nessuna delle opere». E la sala sarà riaperta già da questa mattina.

Proprio la Toscana, insieme a Friuli, Lombardia e Marche, è stata la regione più vessata dal maltempo con allagamenti in sottopassi e piani bassi, frane e tanti alberi caduti. Situazione difficile ad Empoli con vasti allagamenti nel centro storico, dove l’acqua ha raggiunto i dieci centimetri e i vigili del fuoco sono stati impegnati a soccorrere automobilisti bloccati nei sottopassi o per incendi di abitazioni per cortocircuiti elettrici nelle cantine. L’acqua ha invaso rapidamente diversi negozi, danneggiando la merce, gli arredi e causando chiusure forzate delle attività. Dal Comune di Empoli hanno spiegato che «si sono registrati fino a 75mm di pioggia in un’ora». Stessi problemi anche se di minore entità a Massa, Carrara e Viareggio.

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