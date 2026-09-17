Precipita per prendere il giocattolo 

Roma. Si è arrampicato sulla ringhiera del balcone, forse per recuperare un giocattolo finito nel cortile, ma è caduto nel vuoto da dieci metri. È ricoverato in ospedale in condizioni gravissime un bambino di 5 anni (ne compirà sei tra pochi giorni) precipitato dalla sua casa al terzo piano a Montelanico, un paesino della provincia di Roma.

Aggrappato alla ringhiera

L’allarme è scattato nel pomeriggio di mercoledì, quando un gruppo di ragazzi, che era in uno spazio pubblico a ridosso della palazzina, hanno visto il piccolo aggrappato alla ringhiera. Hanno urlato e di corsa si sono avvicinati all’edificio, ma il bimbo è precipitato davanti ai loro occhi. Così lo hanno portato al vicino punto di primo intervento, da dove è stato trasportato con l’elisoccorso al policlinico Gemelli. Il piccolo è ora ricoverato in prognosi riservata, stabile ma in pericolo di vita. I carabinieri della compagnia di Colleferro hanno effettuato i rilievi e avviato indagini.

Il precedente

A quanto ricostruito, il bimbo era da solo a casa. Il papà, un cittadino colombiano, era uscito con la figlia più grande per alcune commissioni lasciandolo addormentato nell’appartamento, senza accorgersi che la portafinestra del balcone era aperta. Al risveglio il bimbo si è arrampicato sulla ringhiera. Il gioco che probabilmente voleva recuperare è stato trovato poi dai militari sull’asfalto. Dopo essere rimasto aggrappato qualche istante, il piccolo avrebbe perso la presa cadendo giù. Sotto choc il papà, che è stato denunciato per abbandono di minori e lesioni personali. La famiglia si era da poco trasferita nel piccolo comune e aveva avviato le pratiche per il permesso soggiorno. E a Grezzana, nel Veronese, un bambino di due anni è ancora in gravissime condizioni dopo essere caduto giorni fa da un balcone al secondo piano. La dinamica è ancora da chiarire e il piccolo è ricoverato in terapia intensiva.

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