Viale Regina Elena tra passato e futuro 

Nuovo appuntamento, stasera alle 18, con i Seminari sull'Arte della Manutenzione, curati da Maria Antonietta Mongiu e Diana Zuncheddu e ospitati nella Sala Video On Line della sede storica de L'Unione Sarda in Viale Regina Elena 14. Intervengono Gianni Giugnini creativo e pubblicitario, Francesco Sogos, designer e Antonio Pascalis, web architect. Al centro dell’attenzione le esperienze di professionisti che sono stati tra i protagonisti della storia di Video On Line, una vicenda strettamente legata a quella del quotidiano nato nel1889. “Viale Regina Elena 12/14, Cagliari: Luogo di molti inizi” sarà il filo conduttore dei loro interventi.

I Seminari sull'Arte della Manutenzione accompagnano i lavori di recupero e riqualificazione dell'ex Colonia Dux al Poetto, un importante esempio di architettura razionalista sarda progettato da Ubaldo Badas, che diventerà una struttura alberghiera tenendo conto dei vincoli esistenti. Con il ciclo di incontri si punta a trasformare il cantiere edile in uno spazio di discussione aperto alla cittadinanza per confrontarsi sul valore della conservazione, della tutela e del futuro del litorale. Si è sviluppato un dibattito collettivo animato da archeologi, geologi, storici, giornalisti e rappresentanti delle istituzioni per analizzare il patrimonio sotto molteplici punti di vista. Il 14 luglio del 1938 sulla prima pagina dell’Unione Sarda viene pubblicato il modellino della Colonia Dux di Ubaldo Badas. E quell’immagine ha consentito di recuperare l’essenza del progetto di un geniale maestro di architetture che, pur senza la laurea, ha lasciato un segno profondo nel tessuto urbano della “città del sole”.

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