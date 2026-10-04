SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
L’interrogazione.
05 ottobre 2026 alle 01:24

«Macciò prosegua col suo prezioso lavoro» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«La sanità sarda perde una delle sue figure più illustri, umane e professionali. Con il collocamento a riposo del dottor Antonio Macciò, la Sardegna saluta un medico straordinario e uno scienziato la cui vita è stata interamente dedicata alla cura dei cittadini, alla ricerca e al sostegno ai pazienti oncologici». Così i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Fausto Piga e Gigi Rubiu.

«La testimonianza del suo eccezionale valore non è affidata ai proclami, ma ai fatti: migliaia di donne e pazienti curati in oltre quarant’anni di onorata carriera, vissuti sempre in prima linea nei reparti della nostra Isola con un’umanità fuori dal comune», continuano. Eppure, «dalla presidente Todde, purtroppo, abbiamo registrato solo un totale menefreghismo istituzionale. Nessuna azione, nessun tentativo di interlocuzione e nemmeno una telefonata di ringraziamento rivolta al dottor Macciò. La Giunta dimostra ancora una volta di non avere a cuore la tutela delle eccellenze sanitarie, abbandonando al proprio destino professionisti insostituibili nel completo disinteresse della Regione. Presenteremo un’interrogazione e pensiamo anche ad una petizione popolare affinché si individui subito la soluzione formale per convincere e consentire al medico di proseguire il suo prezioso lavoro».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Politica

Manovra, caccia alle coperture E c’è l’ombra della legge elettorale

A Roma rebus della maggioranza: come finanziare il taglio delle tasse? 
Politica

Consulenze in Regione, scontro Grillo-Todde sulla «legge poltronificio»

L’ex garante del M5S: nell’Isola pensano al profitto, traditi i principi ispiratori di San Francesco d’Assisi 
Roberto Murgia
I lavori si sarebbero dovuti completare a dicembre, ma sono in alto mare. L’Arnas: progetto di straordinaria importanza

«Businco, cantiere in grave ritardo: basta promesse»

L’Usb: commissariare l’opera e far emergere le responsabilità 
Cristina Cossu
Nel parco eolico tra Mogorella, Villaurbana e Siamanna

«Ho visto il grifone sbattere sulla pala e poi morire»

La denuncia sui social di una influencer ambientalista 
Sara Pinna
Garlasco

«Fate riposare in pace nostra figlia»

I Poggi in tv: «Il colpevole è Stasi. Se la giustizia ci dirà altro ne prenderemo atto» 
Assisi.

«Il sole di Francesco illumini il mondo verso la pace»

Mattarella: il suo insegnamento è centrale per le sfide epocali di oggi 