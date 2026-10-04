SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Peschiera del Garda.
05 ottobre 2026 alle 01:23

Rogo nel camping,  sette persone ferite 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Verona. Paura all'alba di domenica nel camping Bella Italia di Peschiera del Garda, dove un incendio, probabilmente accidentale, ha distrutto una trentina di bungalow, diverse auto e un van. L'allarme è scattato poco prima delle 6 e le operazioni di vigili del fuoco e carabinieri sono durate 11 ore, complicate dalla presenza di bombole di gpl e vetture.

Una ventina di persone ha ricevuto assistenza, sette sono state portate all'ospedale di Peschiera: sei turisti, tre dei quali minorenni, e un addetto alla sicurezza. Uno ha riportato ustioni di terzo grado alle gambe, gli altri hanno accusato esalazioni da monossido di carbonio. Nessuno è in gravi condizioni.

Nell'intervento sono stati coinvolti anche quattro pompieri tedeschi, in vacanza nel campeggio. La dinamica è ancora da accertare: vigili del fuoco e carabinieri sono al lavoro, l’ipotesi più probabile è l’origine accidentale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Politica

Manovra, caccia alle coperture E c’è l’ombra della legge elettorale

A Roma rebus della maggioranza: come finanziare il taglio delle tasse? 
Politica

Consulenze in Regione, scontro Grillo-Todde sulla «legge poltronificio»

L’ex garante del M5S: nell’Isola pensano al profitto, traditi i principi ispiratori di San Francesco d’Assisi 
Roberto Murgia
I lavori si sarebbero dovuti completare a dicembre, ma sono in alto mare. L’Arnas: progetto di straordinaria importanza

«Businco, cantiere in grave ritardo: basta promesse»

L’Usb: commissariare l’opera e far emergere le responsabilità 
Cristina Cossu
Nel parco eolico tra Mogorella, Villaurbana e Siamanna

«Ho visto il grifone sbattere sulla pala e poi morire»

La denuncia sui social di una influencer ambientalista 
Sara Pinna
Garlasco

«Fate riposare in pace nostra figlia»

I Poggi in tv: «Il colpevole è Stasi. Se la giustizia ci dirà altro ne prenderemo atto» 
Assisi.

«Il sole di Francesco illumini il mondo verso la pace»

Mattarella: il suo insegnamento è centrale per le sfide epocali di oggi 