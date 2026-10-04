Rogo nel camping,  sette persone ferite 

Verona. Paura all'alba di domenica nel camping Bella Italia di Peschiera del Garda, dove un incendio, probabilmente accidentale, ha distrutto una trentina di bungalow, diverse auto e un van. L'allarme è scattato poco prima delle 6 e le operazioni di vigili del fuoco e carabinieri sono durate 11 ore, complicate dalla presenza di bombole di gpl e vetture.

Una ventina di persone ha ricevuto assistenza, sette sono state portate all'ospedale di Peschiera: sei turisti, tre dei quali minorenni, e un addetto alla sicurezza. Uno ha riportato ustioni di terzo grado alle gambe, gli altri hanno accusato esalazioni da monossido di carbonio. Nessuno è in gravi condizioni.

Nell'intervento sono stati coinvolti anche quattro pompieri tedeschi, in vacanza nel campeggio. La dinamica è ancora da accertare: vigili del fuoco e carabinieri sono al lavoro, l’ipotesi più probabile è l’origine accidentale.

RIPRODUZIONE RISERVATA