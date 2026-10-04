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Alla Leopolda.
05 ottobre 2026 alle 01:24

Renzi: «Moderati, venite con noi». Tajani: «Il centro è Forza Italia» 

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Matteo Renzi chiude la Leopolda con un appello ai centristi e ai riformisti di Forza Italia a confluire in Italia Viva, attirandosi una replica piccata da parte di Antonio Tajani, e con un nuovo tentativo di riaprire il dialogo con Giuseppe Conte per costruire l'alleanza del centrosinistra. «La posta in gioco – ha detto Renzi – è mandare a casa Giorgia Meloni e l'unica salvezza del centrodestra è che il centrosinistra si divida». A Conte il leader di Italia Viva chiede tre garanzie: «Mai più Salvini al Viminale, mai più Giorgetti in Consiglio dei ministri» e nessun sostegno a Donald Trump. La garanzia, ha aggiunto, dovrebbe essere un programma serio, un «contratto alla tedesca». Italia Viva è pronta a confrontarsi sulle primarie e chiede che al Quirinale venga eletto un presidente «né sovranista né populista, ma europeista». Renzi ha assicurato che il partito sarà presente nella prossima legislatura e «determinante» per l'elezione del capo dello Stato e per il semestre italiano di presidenza europea.Stefano Bonaccini ha invocato l'unità del centrosinistra: «Smettiamo di parlare di primarie per qualche settimana», ha detto, dando priorità al programma e a un patto comune. L'obiettivo è evitare il rischio di una Meloni al Quirinale e di Roberto Vannacci a Palazzo Chigi.

«Il centro è uno solo ed è Forza Italia», ha chiarito Antonio Tajani offrendo le porte del partito a chi vuole partecipare al «grande progetto popolare e moderato», europeista e atlantista. Giorgia Meloni ha rivendicato a sua volta il centro come «cultura fatta di famiglia, lavoro, libertà e senso dello Stato». Roberto Occhiuto ha detto di volere nel centrodestra Renzi, Maria Elena Boschi, Carlo Calenda e Luigi Marattin.

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