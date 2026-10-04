Manovra, caccia alle coperture E c’è l’ombra della legge elettorale 

Roma. Il governo si avvia verso una legge di bilancio stretta tra le richieste della maggioranza, già sotto stress sulla nuova legge elettorale, e margini di deficit praticamente esauriti. Il Dpfp consegnato al Parlamento indica che nel 2027 il percorso della spesa netta, parametro centrale del nuovo patto di stabilità, non lascia spazio a ulteriore deficit. Restano circa 3,5 miliardi nel 2028 e 6,5 nel 2029. A pesare sono anche gli interessi sul debito, destinati a superare i 100 miliardi l'anno prossimo, e un debito oltre il 138% del Pil, in un quadro reso più delicato dallo shock energetico globale e dalla pressione dello spread.

La lista della spesa

La maggioranza ha però già messo sul tavolo diversi interventi costosi. La stabilizzazione per tre anni dell'abolizione del bollo auto, dopo i 2,3 miliardi già previsti per il 2027 e finanziati dal Pnrr, richiederebbe circa 5 miliardi. Portare da 50mila a 60mila euro la soglia di reddito per l'aliquota Irpef del 33% vale circa 2,5 miliardi, mentre la flat tax sugli aumenti contrattuali, le festività e la produttività ne costerebbe 2,6. Per la flat tax al 5% sui neoassunti under 35 si stimano circa 350 milioni.

Più difficili, alla luce dei conti, appaiono invece l'uscita anticipata a 64 anni, da 1,6 miliardi annui, e l'estensione della flat tax alle partite Iva con redditi fino a 100mila euro.Sul fronte previdenziale vanno inoltre considerati gli adeguamenti all'inflazione e il drenaggio fiscale legato all'aumento dei prezzi. I sindacati stimano un costo aggiuntivo fra 3,4 e 8 miliardi, mentre la Cgil calcola in 30 miliardi quanto già perso dai lavoratori tra il 2022 e il 2025 per effetto del drenaggio.

La legge elettorale

Il centrodestra è già alle prese con le difficoltà legate all’iter della nuova legge elettorale, con tensioni interne su ballottaggio, premio di maggioranza e sistema delle preferenze; a pesare anche il rischio di franchi tiratori nei passaggi a scrutinio segreto, che ha imposto alla maggioranza particolare compattezza per evitare incidenti parlamentari.

«Crisi sociale »

«Sta crescendo una protesta sociale profonda perché milioni di italiani non ce la fanno più», denuncia Angelo Bonelli. Dalla maggioranza Maurizio Lupi propone invece di concentrare le risorse sui giovani: zero tasse per gli under 30 e cedolare secca al 5% sugli affitti a lungo termine. Un possibile margine potrebbe arrivare dalla clausola nazionale di salvaguardia chiesta all'Ue per energia e difesa: 14,4 miliardi di extra-deficit nel 2027-2028 per ciascuna delle due voci. Il governo potrebbe tentare di utilizzare la flessibilità anche per spese già programmate nei due settori, liberando così risorse per altri interventi. Per l'energia il Dpfp indica misure sul trasporto pubblico per gli studenti, aiuti alle imprese per rinnovabili e decarbonizzazione, energy release, ecobonus e colonnine. «Aiutare le famiglie è necessario», ma ridurre le bollette per le imprese «deve essere una priorità», osserva Aurelio Regina, vicepresidente di Confindustria per l'Energia.

Il nodo degli extraprofitti

L'alternativa per creare spazio nella manovra sarebbe intervenire sulla spesa, con rimodulazioni e tagli, oppure aumentare le entrate. Tra le ipotesi c'è la tassazione degli extraprofitti, tema che divide la maggioranza con la Lega favorevole e Forza Italia contraria, oppure un ulteriore aumento delle accise sui tabacchi. Soluzioni politicamente delicate alla vigilia del voto del 2027 e in un quadro in cui la pressione fiscale è prevista al 43% nel 2026.

La settimana

Intanto la settimana si apre oggi alla Camera con la fiducia sui primi tre articoli della legge elettorale in attesa delle dichiarazioni di voto e del voto finale di giovedì. Sono giorni decisivi per la tenuta della maggioranza, anche perché le opposizioni daranno battaglia. Giorgia Meloni, in collegamento con un convegno della Dc di Rotondi, assicura: «Onoreremo sino all’ultimo il mandato»

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