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05 ottobre 2026 alle 01:24

Cagliari, la Juventus è già un chiodo fisso 

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Inizia per il Cagliari la settimana che porta al big match contro la Juventus, in programma domenica alle 20.45 alla Unipol Domus, dopo la maxi sosta. L’allenatore Pisacane attende il rientro dei sette nazionali. Intanto, si gode il recupero di Nzola (foto Ansa), a segno nella prima uscita in rossoblù sabato a Madrid contro il Rayo Vallecano e pronto ora per la prima convocazione in campionato. Arrivato in ritardo dal punto di vista atletico, l’attaccante angolano si è rimesso al passo dei compagni e lancia la sfida: «Voglio fare una grande stagione».

alle pagine 34, 35

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