Tenta di strangolare la moglie e si uccide 

Torino. Quando ha mollato la presa e lei si è accasciata sul pavimento priva di sensi, con i segni delle sue mani ancora sul collo, forse ha pensato di averla uccisa. E solo questo ha salvato una 31enne: perché l'uomo, compagno della donna e padre della bimba di un anno che era in casa in quel momento, dopo aver tentato di ammazzarla si è lanciato dalla finestra al decimo piano del palazzo. Ed è morto sul colpo.

Il litigio è scoppiato per motivi definiti “futili” da chi si è occupato della vicenda. Intorno alle 9.30 di ieri mattina i vicini hanno sentito le prime urla. La discussione si è accesa e l'uomo, un 37enne, ha trascinato la compagna verso il balcone. Dopo, la coppia sarebbe rientrata in casa e qui ha continuato il violento litigio. Fino a quando il 37enne le ha messo le mani attorno al collo per strangolarla. Ha stretto la presa, sempre di più. Sino a che si è trovato a reggere un corpo immobile. Così l'ha lasciata cadere a terra, priva di sensi. Probabilmente ha pensato di averla uccisa. Poi ha preso una sedia e l'ha sistemata sul balcone per mettersi a cavalcioni. I tentativi dei vicini di farlo desistere non sono serviti: l'uomo si è lasciato cadere nel vuoto, precipitando per una trentina di metri, e si è schiantato al suolo.

I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Quando i vicini sono riusciti ad entrare nell'appartamento, la 31enne si stava riprendendo. E insieme alla figlia ha lasciato l'alloggio trovando ospitalità in un appartamento nelle vicinanze. È stata affidata alle cure del soccorso sanitario e portata in ospedale per le visite del caso. Addosso ha ancora i segni dei colpi ricevuti dall'uomo, ma è in buone condizioni generali. Sentiti dagli investigatori, i vicini hanno parlato di qualche litigio in passato, ma non risultano esserci denunce per violenze subite dal compagno. La coppia viveva in quella casa da circa un anno. Del caso si occupano i carabinieri. La salma dell'uomo è stata restituita alla famiglia. Non ci sarà quindi alcuna autopsia: la dinamica sembra abbastanza chiara.

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