Viale Monastir, attentato col fuoco Distrutti nove mezzi con l’elevatore 

Nove furgoni con piattaforma elevatrice sono stati distrutti nel corso di un incendio divampato la notte tra sabato e domenica in un’azienda di viale Monastir, nella zona artigianale di Cagliari. Per gli investigatori le fiamme sono quasi certamente di origine dolosa, anche se per avere l’ufficialità bisogna attendere la fine dei rilievi dei Vigili del Fuoco, impegnati per diverse ore per domare il rogo. Nel frattempo la Polizia sta già lavorando al caso, si teme una vendetta o un dispetto.

a pagina 13