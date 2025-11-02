Frontale con il camion dei pompieri: una vittima 

Bergamo. È di un morto e cinque feriti, tra cui un vigile del fuoco, il bilancio dello scontro frontale tra un’autobotte dei pompieri e un’utilitaria avvenuto ieri mattina sulla statale 671 della Valle Seriana, nel tratto tra Nembro e Albino. Erano circa le 7,30 e due vigili del fuoco erano partiti dal distaccamento della valle, a Gazzaniga, per raggiungere un capannone di Scanzorosciate dove era in corso un incendio, poi rivelatosi di lieve entità. Non distante dalla galleria di Montenegrone, per cause ancora da chiarire, l’autobotte si è scontrata frontalmente con l’utilitaria guidata Mouhamadou Bamba Badiane, 33 anni. Con lui viaggiavano altre quattro persone, tra cui un minorenne. L’impatto è stato particolarmente violento e nello schianto ha perso la vita proprio Badiane. I soccorritori del 118, giunti con automedica e ambulanze, non hanno potuto fare nulla per salvarlo: l’uomo, che abitava a Leffe, è morto sul colpo per le gravissime ferite riportate nello scontro ed è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, colleghi di quelli coinvolti nell’incidente e che sono stati a loro volta inviati sulla 671 per l’intervento di soccorso. I quattro feriti sono stati trasportati in condizioni non gravi nei vari ospedali della zona.

