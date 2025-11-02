VaiOnline
Bergamo
03 novembre 2025 alle 00:10

Adescate sulla rete, narcotizzate e violentate 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Bergamo. È accusato di aver somministrato ad almeno due donne, conosciute tramite siti di incontri, dei potenti farmaci oppioidi per narcotizzarle, ridurne la lucidità e abusare sessualmente di loro durante lo stato di incoscienza. Per questo un uomo di 34 anni, di Bergamo, è stato arrestato dai carabinieri, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip.

L'uomo, in carcere da venerdì, è accusato di violenza sessuale aggravata, atti persecutori, cessione di sostanze stupefacenti e violenza privata. L'indagine è partita proprio a seguito della denuncia delle due donne: il trentaquattrenne le aveva adescate sui siti con identità fittizie e al primo appuntamento le avrebbe anche filmate, ricattandole e minacciandole poi di diffondere i video qualora lo avessero denunciato. Una delle due donne è stata perseguitata con pedinamenti, contatti telefonici e messaggi minacciosi, fino al controllo occulto dei dispositivi, tramite software spia, per leggere le conversazioni. Gli accertamenti hanno anche documentato la pericolosità sociale dell'indagato. I carabinieri hanno lanciato un appello a eventuali ulteriori vittime per farsi avanti qualora non abbiano ancora denunciato l'accaduto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Silanus.

«Pronti a scendere in piazza»

Francesco Oggianu
Il caso

Ghiglia diffida, Report va avanti

Puntata sul componente del Garante: andò da FdI prima di multare il programma 
I nuovi fronti

A Porto Rico il test dello sbarco Usa

Ma Mosca è pronta a dare missili al Venezuela. E Trump minaccia anche la Nigeria 
Il caso.

Dopo gli scontri divampa la polemica

Il centrodestra contro Zedda: «Prenda le distanze». Lui replica: «Liberi di manifestare» 