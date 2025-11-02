VaiOnline
Retroscena.
03 novembre 2025 alle 00:10

Insulti e schiaffi tra alcuni passanti e il “Blocco” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dalla signora col cane che gridava “vergogna”, al giovane che da solo ha cercato di affrontare i ragazzi del Blocco Studentesco allontanato appena in tempo dalle forze dell’ordine. Fotogrammi da un sabato sera ad altissima tensione, che oltre al corteo non autorizzato dei comitati antifascisti ha visto anche tanti comuni cittadini contestare la manifestazione organizzata in piazza Sergio Ramelli dal movimento giovanile di CasaPound.
Le bandiere con il fulmine cerchiato hanno attirato l’attenzione di molti: un ragazzo ha iniziato una diretta video e subito alcuni militanti si sono avvicinati e, dopo pochi minuti, il ragazzo è stato allontanato e identificato dalle forze dell’ordine. Poco dopo è tornato, accompagnato questa volta da altri contestatori. Gli animi si sono scaldati e hanno iniziato a volare parole grosse, fino a quando non si è interposta la polizia. Poco dopo, sotto la targa dedicata a Sergio Ramelli, un altro passante si è scontrato con alcuni militanti: dagli insulti alle provocazioni, poi uno schiaffo è finito sul volto di un ragazzo del Blocco. Immediato l’intervento per scongiurare una rissa che avrebbe potuto avere ben altre conseguenze. Infine un ragazzo da piazza Repubblica ha rivolto insulti verso i manifestanti, che lo hanno subito accerchiato. Il contestatore si è dileguato in pochi secondi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Silanus.

«Pronti a scendere in piazza»

Francesco Oggianu
Il caso

Ghiglia diffida, Report va avanti

Puntata sul componente del Garante: andò da FdI prima di multare il programma 
I nuovi fronti

A Porto Rico il test dello sbarco Usa

Ma Mosca è pronta a dare missili al Venezuela. E Trump minaccia anche la Nigeria 
Il caso.

Dopo gli scontri divampa la polemica

Il centrodestra contro Zedda: «Prenda le distanze». Lui replica: «Liberi di manifestare» 