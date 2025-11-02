Insulti e schiaffi tra alcuni passanti e il “Blocco” 

Dalla signora col cane che gridava “vergogna”, al giovane che da solo ha cercato di affrontare i ragazzi del Blocco Studentesco allontanato appena in tempo dalle forze dell’ordine. Fotogrammi da un sabato sera ad altissima tensione, che oltre al corteo non autorizzato dei comitati antifascisti ha visto anche tanti comuni cittadini contestare la manifestazione organizzata in piazza Sergio Ramelli dal movimento giovanile di CasaPound.

Le bandiere con il fulmine cerchiato hanno attirato l’attenzione di molti: un ragazzo ha iniziato una diretta video e subito alcuni militanti si sono avvicinati e, dopo pochi minuti, il ragazzo è stato allontanato e identificato dalle forze dell’ordine. Poco dopo è tornato, accompagnato questa volta da altri contestatori. Gli animi si sono scaldati e hanno iniziato a volare parole grosse, fino a quando non si è interposta la polizia. Poco dopo, sotto la targa dedicata a Sergio Ramelli, un altro passante si è scontrato con alcuni militanti: dagli insulti alle provocazioni, poi uno schiaffo è finito sul volto di un ragazzo del Blocco. Immediato l’intervento per scongiurare una rissa che avrebbe potuto avere ben altre conseguenze. Infine un ragazzo da piazza Repubblica ha rivolto insulti verso i manifestanti, che lo hanno subito accerchiato. Il contestatore si è dileguato in pochi secondi.

