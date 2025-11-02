VaiOnline
Le indagini.
03 novembre 2025 alle 00:10

La Digos esamina i video del corteo a caccia dei violenti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Passata la tensione per le due manifestazioni politiche che hanno impegnato numerosi reparti blindati di polizia e carabinieri, dissolta la nebbia dei fumogeni, ora sono già scattate le indagini della Digos per capire chi avrebbe lanciato bottiglie e sassi contro gli uomini delle forze dell’ordine che avevano l’ordine di non far avvicinare i due cortei. Le tre persone che erano state fermate e portate in Questura nel corso della protesta non autorizzata degli antifascisti sono state identificate e rilasciate poche ore dopo: al momento non risultano essere state denunciate.

Al momento gli agenti stanno visionando i filmati per dare un nome alle persone, quasi tutte col volto coperto, che sabato erano in prima linea durante i tafferugli e che tentavano di raggiungere il corteo, questo invece sì autorizzato, della formazione di estrema destra “Blocco studentesco”, nei pressi di piazza Repubblica. Le ipotesi su cui gli agenti stanno indagando sono «manifestazione non autorizzata» e «resistenza».

Oltre alle immagini riprese dagli investigatori durante la manifestazione, la polizia sta visionando anche quelle dei momenti che hanno preceduto la partenza dei cortei. (fr.pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Silanus.

«Pronti a scendere in piazza»

Francesco Oggianu
Il caso

Ghiglia diffida, Report va avanti

Puntata sul componente del Garante: andò da FdI prima di multare il programma 
I nuovi fronti

A Porto Rico il test dello sbarco Usa

Ma Mosca è pronta a dare missili al Venezuela. E Trump minaccia anche la Nigeria 
Il caso.

Dopo gli scontri divampa la polemica

Il centrodestra contro Zedda: «Prenda le distanze». Lui replica: «Liberi di manifestare» 