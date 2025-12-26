Viale Marconi, sì alla variante 

Ennesimo rinvio per i lavori di messa in sicurezza del tratto quartese di viale Marconi, da via De Gasperi fino al Carrefour.

La novità

L’anno si chiude senza cantieri ma con un passo in avanti non di poco conto: dopo varie peripezie è stata approvata la variante per lo spostamento della linea dei filobus passo necessario per la realizzazione della terza corsia da destinare al “bus rapid transit”, con l’utilizzo di mezzi pubblici elettrici. Adesso si dovrà procedere con la Conferenza di servizi e poi sperare che non ci siano altri intoppi.Nel frattempo resta tutto uguale: le auto che transitano a tutta velocità compiendo inversioni a U, i pedoni che passano a bordo strada tra siepi e canne con il rischio di essere investiti e così via.

Il sindaco

La situazione non va giù al sindaco Graziano Milia.«Sono senza parole», dice Milia, «è una tela di Penelope senza giustificazione. Non si riescono più a capire i motivi di questo ritardo. La procedura è iniziata nel 2019 e si fa fatica a comprendere cosa stia succedendo. È ingiustificabile questo ritardo».

L’Area metropolitana

La questione è adesso nelle mani del nuovo delegato alla mobilità Omar Zaher che assicura: «Seguirò la vicenda in modo che non ci siano più ritardi. Mi è stato assicurato che si apriranno i cantieri entro Pasqua. La variante è stata approvata e dobbiamo venire a capo al più presto possibile di questa situazione per avere un percorso viario più agile nell’interesse della Comunità». Ma adesso spunta fuori anche un altro problema: «Prima di cominciare», aggiunge Zaher. «C’è anche da eliminare il semaforo».

Il progetto

Il progetto è pronto da tempo. La parte più complessa riguarda la realizzazione della rotatoria all’altezza di via Maiorana. Questa consentirà di effettuare l’inversione di marcia e di poter raggiungere le attività commerciali. Inoltre, sarà completata la stessa via Maiorana, strada finora mai conclusa, e sarà connessa con la strada che passa dietro al Carrefour, in modo da snellire il traffico: proprio da qui dovrebbero aprire i cantieri.Soltanto dopo si passerà alla realizzazione di marciapiedi, parti verdi e piste ciclabili. Saranno rifatti anche sottoservizi, in modo da evitare allagamenti all’altezza del Carrefour. Via Fermi diventerà a senso unico in entrata da viale Marconi verso via Segrè, per questo sarà eliminato il semaforo. E anche i pedoni oggi costretti a transitare con enormi rischi, potranno percorrere la strada più tranquilli.

Le opere

Sarà realizzato il marciapiede che non sarà come quello attuale a ridosso della corsia, ma sarà lontano dalla carreggiata, separato dall’area verde che costeggerà anche la pista ciclabile. Spazio poi agli attraversamenti pedonali rialzati in prossimità dell’incrocio con via Bizet, dove oggi le strisce sono pericolose e poco visibili. Questo andrà ad aggiungersi a quello già presente davanti alla clinica.Nel secondo tratto altri ne saranno realizzati in prossimità del supermarket Md e di via Maiorana dove sarà realizzata la rotatoria e dove ci sarà anche l’isola per la fermata degli autobus.

