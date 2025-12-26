Fine anno con allerta meteo e temporali 

L’allerta meteo – con codice giallo – è valida dalle 14 di ieri e andrà avanti almeno fino alle 15 di oggi, giornata in cui cambieranno in parte le zone interessate dall’avviso. In Sardegna, il maltempo non ha dato tregua in questi giorni di festa e anche il weekend non fa sconti: proseguono le piogge, in certi casi con temporali isolati, e così sarà sostanzialmente per tutto l’avvicinamento a Capodanno.

Per quest’ultimo sabato del 2025, la Protezione civile ha aggiornato la precedente allerta – diramata il giorno di Natale – con un rischio idrogeologico (codice giallo) sull’Iglesiente e il Campidano valido per l’intera mattinata. Si somma a quello per temporali nell’area tra Sarrabus e Ogliastra, già presente ieri e che andrà avanti sino al pomeriggio, mentre si è conclusa a mezzanotte l’allerta in Gallura.

Le previsioni

Sarà ancora un weekend all’insegna della pioggia. Le previsioni dell’Arpas per oggi parlano di cielo nuvoloso più o meno in tutta l’Isola, con precipitazioni sui versanti orientali e meridionali che potrebbero assumere anche carattere temporalesco. Col passare delle ore, la pioggia dovrebbe ridursi ai soli settori Sud-Est.

Domani i rovesci sono attesi soprattutto nella prima parte della giornata, mentre dal pomeriggio la situazione dovrebbe migliorare anche se con una nuvolosità diffusa. Lunedì il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, poco nuvoloso martedì. Una tendenza simile, da confermare, è attesa per mercoledì (ultimo dell’anno): possibile quindi che l’inizio del 2026 non sia con l’ombrello.

Il Cagliaritano

Cagliari e hinterland hanno visto nelle scorse giornate nuvole e pioggia: il fine settimana non farà eccezione. Nel capoluogo, ieri rovesci (a tratti piuttosto intensi) nel primo pomeriggio e in serata. Oggi possibili ulteriori piogge, domani e per i prossimi giorni cielo parzialmente o interamente nuvoloso.

Temperature stazionarie: oggi e domani attesi 12 di minima e 17 di massima, lunedì previsto un leggero calo.

Nell’allerta meteo, come di consueto, la Protezione civile ha dato anche le indicazioni per Pirri visto il rischio allagamenti: si sconsiglia di parcheggiare nelle vie Balilla (da piazza Italia fino a via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre di Santarosa, Confalonieri e Ampere. Le auto potranno essere spostate in via Pisano, nel parcheggio della piscina di Terramaini.

Le temperature

Se la pioggia in Sardegna non si è quasi mai arrestata per tutta la settimana, la situazione è stata leggermente migliore per quanto riguarda le temperature. Il freddo non è stato grande protagonista di questa ondata di maltempo, figlia di una perturbazione atlantica, e non sarà un fine d’anno particolarmente rigido. Neve non prevista.

Nelle principali località, si passa come massime dagli 11 gradi di Tempio ai 17 di Alghero, Cagliari, Oristano e Sanluri, mentre per le minime il capoluogo e Quartu si fermano a 12 e le più basse sono attese a Macomer, Ozieri e Tempio (8°).

Per domani situazione pressoché stazionaria, con massime comprese fra 12° e 18° (Nuoro fra le più fredde, Alghero dove il clima sarà più mite) e minime fra 6° e 12°. Lunedì prevista una lieve diminuzione in entrambi i valori, mentre per martedì le minime dovrebbero aumentare leggermente senza un cambiamento particolare nelle massime.

Mari e venti

Ultimi giorni del 2025 con una ventilazione generalmente debole, al massimo localmente moderata. Soffieranno inizialmente da Est Sud-Est, per poi disporsi dai quadranti occidentali nella giornata di martedì. Mari molto mossi oggi, mossi domani e poco mossi per l’inizio della settimana.

