Da Alghero alla Gallura, feste di Natale sott’acqua 

Da Alghero alla Gallura, la pioggia ha caratterizzato le due giornate di festa creando parecchi disagi nel giorno di Natale sulla costa ovest e a Santo Stefano sulla costa orientale che aveva invece beneficiato di un 25 dicembre sotto il sole. Decine gli interventi dei vigili del fuoco ma nessun danno per le persone.

Vigilia sotto l’acqua

Piogge intense e allagamenti in campagna nella notte di Natale ad Alghero. Tra via Cagliari e via Vittorio Emanuele l’acqua ha invaso la carreggiata come un torrente in piena e diversi scantinati della zona, tra cui la libreria Cyrano, sono nuovamente finiti sott’acqua: è la seconda volta in appena due settimane. Un segnale allarmante che accompagna una notte di precipitazioni intense e concentrate in poche ore, capace di mettere a dura prova la città e il territorio rurale.

Le piogge hanno colpito soprattutto le campagne di Alghero, con allagamenti diffusi nelle aree a nord e a sud dell’abitato, in particolare verso Valverde, Punta Moro e Mamuntanas. L’abbondanza dell’acqua e il rapido ruscellamento hanno creato difficoltà alla viabilità rurale, rendendo necessari numerosi interventi di soccorso e un monitoraggio costante dei punti più critici.

I barracelli di Alghero sono rimasti operativi per tutta la notte, presidiando le strade maggiormente esposte e collaborando con le forze dell’ordine per garantire la sicurezza.

Cinque auto sono finite fuori strada a causa del fondo reso scivoloso dall’acqua e dal fango: gli occupanti sono stati soccorsi senza riportare gravi conseguenze.

Olbia

Nel capoluogo gallurese, ieri, è piovuto in maniera incessante per tutta la giornata creando pesanti disagi nei quartieri più fragili dove le vie si sono trasformate in ruscelli. Il monitoraggio dei canali non ha però evidenziato criticità particolari in termini di rischio grave per le abitazioni o le persone anche se diverse appartamenti e cantine hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Numerosi interventi anche nelle campagne di Arzachena e a La Maddalena. (c.fi.)

