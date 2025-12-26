VaiOnline
Pordenone
27 dicembre 2025 alle 00:12

Il vento lo strappa dalla seggiovia: è grave 

La rete di protezione si solleva, si impiglia nella scarpa e lo trascina giù 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Pordenone. È precipitato dalla seggiovia e ha sbattuto contro un palo in cemento armato, dopo esser rimasto intrappolato nella rete di protezione smossa dal vento fortissimo. Ci sono una serie di circostanze eccezionali e imprevedibili dietro l’incidente avvenuto il giorno della vigilia di Natale a Piancavallo, in provincia di Pordenone, in cui è rimasto gravemente ferito un 32enne dipendente di una baita-ristorante in quota. E se all’inizio i medici temevano per la sua vita, nelle scorse ore le sue condizioni sono leggermente migliorate, anche se restano gravi.

La raffica

Il 32enne, originario di Mortara in provincia di Pavia, è stato operato ma dovrà essere sottoposto a ulteriori interventi. Non è facile indicare le le circostanze del grave incidente, che ha visto i sistemi di protezione giocare un ruolo nell’aggravare la vicenda. L’incidente è avvenuto sulla seggiovia di Tremol. Secondo una prima ricostruzione, una raffica di vento particolarmente violenta ha sollevato la rete di protezione montata nell’area dell’impianto, che si estende per alcuni metri nella direzione di viaggio della seggiovia. Un fattore di sicurezza per evitare che, in caso di cadute, i passeggeri finiscano a terra. La rete sollevata dal vento ha raggiunto il seggiolino a tre posti dove l’uomo era seduto ed è rimasta impigliata a una scarpa, subito dopo la partenza della seggiovia. Il passeggero è stato quindi letteralmente strappato dal seggiolino mentre l’impianto proseguiva la corsa, ma non è caduto subito poiché il giubbotto è rimasto a sua volta impigliato proprio nel seggiolino.

Stop all’impianto

Il manovratore si è accorto dell’incidente ed ha immediatamente bloccato la seggiovia: a quel punto però il dipendente della baita è rimasto sospeso nel vuoto ancora per qualche secondo, a una altezza di circa otto metri, poi la giacca ha ceduto e l’uomo è caduto. Ulteriore sfortuna ha voluto che il 32enne non precipitasse sulla rete ma sulla base in cemento del vicino pilone. Dove i pochi centimetri di neve che coprivano la piattaforma non sono riusciti ad attenuare l'impatto con il suolo.

Poca neve

Nella caduta l’uomo ha riportato fratture multiple e gravi traumi interni. A causa del forte vento è stato impossibile anche l’intervento dell’elicottero di soccorso. Il ferito ha dovuto attendere l’arrivo di una ambulanza per essere portato all’ospedale di Udine dove è stato sottoposto ad un primo, delicato, intervento chirurgico. Sull’insolito quanto pericoloso incidente la Procura di Pordenone ha aperto una inchiesta, le cui indagini vengono svolte dagli ispettori dell’Azienda sanitaria e dai carabinieri. Rete e seggiolino dell’impianto di risalita sono stati sequestrati. Poche ore dopo l’incidente, una copiosa nevicata ha imbiancato l’area coprendo completamente anche la base di cemento dove era caduto l’uomo. Un fattore che avrebbe reso meno grave l’impatto con il suolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

I timori per il futuro di Alghero: «Ricavi bassi, si rischia il ridimensionamento»

«Non svendiamo i nostri scali, la gestione pubblica funziona»

L’ex manager di Sogeaal: progetto illegittimo, i fondi di investimento sono attratti solo dagli utili  
Al. Car.
Le previsioni

Fine anno con allerta meteo e temporali

Maltempo nell’ultimo weekend del 2025 ma le temperature non saranno rigide 
Riccardo Spignesi
La storia

Una famiglia in festa: «Il nostro primo Natale con le tre gemelline»

A Guasila palloncini, mazzi di fiori e tanta gioia per Bianca, Camilla e Carlotta 
Paolo Carta
Il furto di Natale

Saccheggiata la mensa dei poveri

Rubati prosciutti, agnelli e maialetti. Le Vincenziane di Olbia costrette a fermarsi 
Tania Careddu
L’intervista

«C’è un assalto eolico insensato e senza regole, così si distrugge l’Isola»

Elena Pinna, attivista del movimento “Surra”: «I comitati hanno spinto i sardi a ribellarsi» 
Lorenzo Piras
Legge di bilancio

Manovra blindata, martedì l’ok

Dopo 63 giorni al Senato arriva alla Camera il testo da 22,3 miliardi 
Il lutto

Muore a cento anni Maria Sole Agnelli

Sorella e confidente dell’Avvocato, amò la politica, la cultura, i cavalli e la Juve 