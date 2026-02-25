Viale Marconi, cantieri entro Pasqua 

Dopo anni di rinvii, annunci e false partenze, sembrerebbe arrivato il momento della svolta per i lavori di messa in sicurezza di viale Marconi, da via de Gasperi fino all’ipermercato Carrefour.

Risolta la questione dello spostamento delle linee dei filobus e approvata la variante, restano da sistemare alcuni dettagli, poi i cantieri dovrebbero aprire entro Pasqua. Lo assicura la Città Metropolitana ma il condizionale resta d’obbligo, perché già in altre occasioni erano state annunciate date e fatte promesse rimaste sulla carta.

L’annuncio

«Gli uffici mi hanno assicurato che siamo prossimi a partire», assicura il delegato per la viabilità della Città Metropolitana, Omar Zaher. «Si stanno definendo ancora gli ultimi dettagli ma entro Pasqua mi hanno detto che apriranno i cantieri».

Come stabilito fin dall’inizio, il primo step sarà la realizzazione della rotatoria all’altezza di via Maiorana che consentirà di effettuare l’inversione di marcia e di poter raggiungere le attività commerciali. Via Maiorana, strada finora mai conclusa, sarà connessa con la strada che passa dietro al Carrefour, in modo da snellire il traffico. È questa la fase più lunga e delicata dell’intervento. Ora dovranno essere presi accordi con la Polizia locale per definire deviazioni e modifiche al traffico

Il sindaco

Dopo le tante false partenze, resta per il momento scettico il sindaco Graziano Milia che nelle scorse settimane si era detto molto indispettito per i ritardi nell’avvio dell’intervento. «La notizia dell’imminente apertura dei cantieri ci fa ben sperare», sono le sue parole, «ci auguriamo però non si tratti di un annuncio uguale a tanti altri che sono stati dati, in cui si diceva che dovevano cominciare i lavori e invece questi non sono mai iniziati. Speriamo che questa sia davvero la volta buona».

Il piano

Oltre alla rotatoria il progetto prevede la realizzazione di marciapiedi, aree verdi e piste ciclabili. Saranno rifatti anche i sottoservizi, in modo da evitare allagamenti all’altezza del Carrefour. Via Fermi diventerà a senso unico in entrata da viale Marconi verso via Segrè, per questo sarà eliminato il semaforo.

E anche i pedoni, oggi costretti a transitare con enormi rischi, potranno percorrere la strada più tranquilli. Ci sarà il marciapiede che non sarà come quello attuale a ridosso della corsia, ma sarà lontano dalla carreggiata, separato dall’area verde che costeggerà anche la pista ciclabile. Spazio poi agli attraversamenti pedonali rialzati in prossimità dell’incrocio con via Bizet, dove oggi le strisce sono pericolose e poco visibili. Questo andrà ad aggiungersi a quello già presente davanti alla clinica.

I commercianti

Preoccupati i titolari delle attività che si affacciano su viale Marconi e che più volte hanno espresso perplessità soprattutto per la riduzione dei parcheggi. Questione delicatissima perché le aree di sosta dovrebbero essere tutte concentrate in via Fermi. Era stato comunque assicurato che ogni attività avrà un suo spazio davanti al negozio.

