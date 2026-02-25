VaiOnline
Il Festival
25 febbraio 2026 alle 01:08

Canzoni e costume, è l’Italia di Sanremo 

Sanremo Festival host and artistic director Carlo Conti (L) with Italian singer Laura Pausini (R) on stage at the Ariston theatre during the 76th edition of the Sanremo Italian Song Festival, in Sanremo, Italy, 24 February 2026. The music festival will run from 24 to 28 February 2026. ANSA/ETTORE FERRARI
Canzoni e costume sono una cosa sola a Sanremo. E non solo sul palco dell’Ariston. La premiata ditta Conti&Pausini ha tenuto a battesimo l’edizione numero 76. La “prima” ha visto esibirsi, sino a notte fonda, tutti e trenta i concorrenti, tra delusioni e sorprese. Ma è solo l’inizio: il verdetto arriverà sabato. Nelle nostre pagelle il voto più alto va a Serena Brancale, Tommaso Paradiso, Malika Ayane, Levante e Tredici Pietro. È il primo Festival della canzone italiana senza Baudo. E proprio a SuperPippo è stata dedicata la grande kermesse.

alle pagine 38, 39

