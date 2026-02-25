Canzoni e costume, è l’Italia di Sanremo 

Canzoni e costume sono una cosa sola a Sanremo. E non solo sul palco dell’Ariston. La premiata ditta Conti&Pausini ha tenuto a battesimo l’edizione numero 76. La “prima” ha visto esibirsi, sino a notte fonda, tutti e trenta i concorrenti, tra delusioni e sorprese. Ma è solo l’inizio: il verdetto arriverà sabato. Nelle nostre pagelle il voto più alto va a Serena Brancale, Tommaso Paradiso, Malika Ayane, Levante e Tredici Pietro. È il primo Festival della canzone italiana senza Baudo. E proprio a SuperPippo è stata dedicata la grande kermesse.

